Скорбное известие пришло с передовой – погиб Герой России Антон Грунис. Эту информацию подтвердили и источники «Татар-информа».





«Золотую Звезду» Героя России за заслуги на СВО Антону Грунису в конце августа вручил министр обороны РФ Андрей Белоусов

Скриншот с видео

В блиндаж, где находился генерал-майор Грунис, попал снаряд

Сегодня стало известно о том, что в зоне проведения специальной военной операции погиб уроженец Казани Герой России генерал-майор Антон Грунис. Информацию о его гибели подтвердил и источник «Татар-информа».

Как стало известно «Татар-информу», в блиндаж, где находился Герой России, попал снаряд. Шансов выжить у него не было – он погиб мгновенно от полученных тяжелых ранений.

Антон Феликсович Грунис родился в 1979 году в Казани. После окончания Суворовского училища в Казани поступил в Московское высшее командное общевойсковое училище. Служил в Чечне, Южной Осетии, Сирии и Крыму.

«Золотую Звезду» Героя России за заслуги на СВО Антону Грунису в конце августа вручил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

После награждения в общении с журналистами Грунис отметил, что его награда – это заслуга всех его боевых товарищей.

«Соединение, которым командую, было высоко отмечено Верховным главнокомандующим. Это полностью заслуга коллектива соединения, который героически выполнял поставленные задачи. Огромная благодарность старшим командирам, младшим командирам – всему личному составу бригады за то, что выполнили огромную работу. Все цели специальной военной операции будут достигнуты», – заверил Герой России Антон Грунис.

Также генерал-майор был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, тремя орденами Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.

«Человек с литовской фамилией, родился в Казани. Воюет блестяще»

Во время СВО Грунис был назначен командующим 4-й мотострелковой бригадой Луганского армейского корпуса, внесшей значительный вклад во взятие Бахмута в 2023 году. Кроме того, под его командованием бойцы бригады освобождали Константиновку в июле 2026 года.

«Русский солдат – это мечта любого командира, потому что таких солдат ни в одной армии мира больше нет. Вообще весь коллектив бригады: офицерский состав, солдаты, сержанты – вызывает только гордость. Нет таких подразделений, которые не приняли участия. Все свою лепту внесли, только гордость. И огромное спасибо русскому солдату и всему коллективу», – говорил после взятия Константиновки Антон Грунис программе «Вести» телеканала «Россия 1».

4 июля этого года генерал-майор доложил Президенту страны об освобождении Константиновки. Путин назвал это событие ключевым для установления контроля над всей ДНР.

Еще в мае 2023 года на Совете по межнациональным отношениям Владимир Путин отмечал заслуги военачальника Груниса.

«Я разговаривал с командиром одной из бригад, который сменил на посту своего погибшего товарища – другого командира бригады: человек с литовской фамилией, родился в Казани. Воюет блестяще», – сказал о нем в июле Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

«Один из самых уважаемых мной генералов на СВО»

На трагедию отозвался командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем канале в Максе.

«Один из самых уважаемых мной генералов на СВО, человек, принципы которого были непоколебимы, настоящий мужчина, истинный офицер и большой патриот своей Родины, командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майор Антон Грунис ‘’Грозный’’, к глубокому сожалению, ушел в мир иной. Ушел героем, выполнившим свой священный долг! Выражаю искренние соболезнования родным и близким Антона!» – говорится в сообщении.

Военный обозреватель «Царьграда» Илья Головнев в январе 2025 года писал, что у Груниса есть все шансы стать будущим маршалом Победы. Он писал, что бригада Груниса включает почти всех командиров легендарной ЧВК «Вагнер». Звание генерал-майора он получил 2 мая прошлого года, пишет военкор.

«Грунис принял командование четвертой бригадой во время наступления ВСУ в 2023 году. В мае вражеские войска попытались атаковать позиции бойцов ЧВК “Вагнер”, которые наступали на Бахмут. Бригада Груниса оказалась на передовой, сменив подразделения покойного Евгения Пригожина на позициях к югу от города. Несмотря на интенсивные бои, наши солдаты смогли предотвратить прорыв фронта», – писал Илья Головнев.