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Общество 16 сентября 2026 18:09

Путин назвал мужество российских военнослужащих примером для всей страны

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Путин назвал мужество российских военнослужащих примером для всей страны
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что мужество и верность Отечеству, которые российские военнослужащие демонстрируют в ходе боевых действий, служат примером для всей страны. Об этом он сказал в обращении к россиянам накануне выборов.

Путин напомнил, что парламентская избирательная кампания проходит в период специальной военной операции. Он выразил уверенность, что в голосовании примут активное участие российские военнослужащие, в том числе солдаты и офицеры, которые сейчас выполняют боевые задачи.

Президент отметил, что их мужество и верность Отечеству являются примером для всей страны.

#Владимир Путин #Выборы-2026 #военнослужащие
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