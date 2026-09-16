Водителей, участвовавших в атаке на аэродромы в 2025-м, освободили из-под стражи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет об атаке на аэродромы, предпринятой украинскими спецслужбами 1 июня 2025 года. По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, операция получила название «Паутина» и была проведена при поддержке Великобритании. По данным следствия, дальнобойщики Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин перевозили в фурах каркасные дома, где были спрятаны БПЛА, в дальнейшем атаковавшие российские военные аэродромы в нескольких регионах.

Тогда было возбуждено уголовное дело о теракте и незаконной перевозке взрывчатки. Водители свою вину не признали и скрыться до своего ареста не пытались. После завершения расследования Генпрокуратура России не стала утверждать обвинение и отправила дело на доследование.

«Суд изменил меру пресечения Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину с содержания под стражей на запрет определенных действий», – рассказал источник в правоохранительных органах.