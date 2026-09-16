Средний размер автокредита в России достиг 1,59 млн рублей в августе

Средний размер выданного автокредита в России в августе 2026 года составил 1,59 млн рублей. Показатель вырос на 11,1% по сравнению с августом прошлого года и на 1,2% относительно июля, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний чек автокредита в августе стал максимальным за последние 12 месяцев. При этом в последние месяцы показатель держится в диапазоне 1,5–1,6 млн рублей и постепенно увеличивается.

Самые крупные средние суммы кредитов зафиксировали в Москве – 2,1 млн рублей, Московской области – 1,89 млн, Санкт-Петербурге – 1,83 млн. Далее идут Тюменская область с учетом ХМАО и ЯНАО – 1,72 млн рублей и Новосибирская область – 1,69 млн.

Среди 30 регионов с наибольшими объемами автокредитования сильнее всего за год показатель вырос в Рязанской области (+15,5%), Чувашии (+15,3%), Тульской области (+14,4%), Удмуртии (+13,8%) и Саратовской области (+13,4%). Наименьшая динамика отмечена в Самарской (+3,1%) и Иркутской (+3,7%) областях, Пермском крае (+5,6%), Вологодской и Ленинградской областях (по +5,8%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер автокредита увеличился на 12,3%.

В НБКИ связали динамику со сдержанным спросом, высокой стоимостью заемных средств и общим ростом цен на автомобили. При этом банки сохраняют консервативный подход к оценке рисков и предъявляют повышенные требования к кредитным историям заемщиков.

Всего в августе россиянам выдали 101 тыс. автокредитов на новые и подержанные автомобили. По сравнению с августом 2025 года их количество снизилось на 6,9%, а относительно июля 2026 года, напротив, выросло на 3,7%.