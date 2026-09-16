На подростка из Чебоксар завели дело за продажу аферистам 2 тыс. аккаунтов

В Чебоксарах 17-летний подросток продал мошенникам более 2 тыс. аккаунтов в соцсетях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД по Чувашской Республике.

«Подросток из Чебоксар создал специальный канал в мессенджере, подыскивал тех, кто готов был продать свои номера и коды доступа, после чего за вознаграждение… отправлял эти данные дальше», – рассказали в МВД.

Полученные деньги парень обналичивал через знакомых. Возбуждено уголовное дело. Тех, кто помогал ему снимать незаконно полученные деньги, также проверяют.