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Происшествия 16 сентября 2026 17:21

На подростка из Чебоксар завели дело за продажу аферистам 2 тыс. аккаунтов

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В Чебоксарах 17-летний подросток продал мошенникам более 2 тыс. аккаунтов в соцсетях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД по Чувашской Республике.

«Подросток из Чебоксар создал специальный канал в мессенджере, подыскивал тех, кто готов был продать свои номера и коды доступа, после чего за вознаграждение… отправлял эти данные дальше», – рассказали в МВД.

Полученные деньги парень обналичивал через знакомых. Возбуждено уголовное дело. Тех, кто помогал ему снимать незаконно полученные деньги, также проверяют.

#чувашия #чебоксары #мошенники в интернете
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