Каждый четвертый турист из Индии выбирает Казань для путешествий

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань вошла в число популярных направлений для туристов из Азии и Ближнего Востока, посетивших Россию. Среди путешественников из Азии Татарстан выбрали 15% опрошенных, а среди туристов с Ближнего Востока Казань и Сочи набрали по 9%. Об этом РИА Новости рассказали в Центре стратегических разработок (ЦСР).

Москва остается главным пунктом поездки в Россию для туристов из этих регионов, однако предпочтения путешественников из разных стран заметно различаются. Индийские туристы чаще выбирают маршруты, объединяющие несколько городов и регионов, путешественники из Индонезии – Сочи, а туристы из Турции – Алтай и Северный Кавказ.

ЦСР проводил опрос в июне-августе среди иностранных туристов из 11 стран Азии и Ближнего Востока, которые посещали Россию в течение последних 12 месяцев. Москву посетили 56% опрошенных из Азии и 62% путешественников с Ближнего Востока. Санкт-Петербург занял второе место – его выбрали 26% и 24% туристов соответственно.

Среди туристов из Азии после двух крупнейших городов России популярностью пользовались регионы вокруг Байкала – их посетили 16% опрошенных. Татарстан выбрали 15%, Сочи и другие курорты и регионы Краснодарского края – 14%, Северный Кавказ – 13%. Алтай и другие регионы Сибири набрали примерно по 11%.

У туристов с Ближнего Востока после Москвы и Санкт-Петербурга наиболее популярным направлением стал Байкал – его посетили 10% опрошенных. Казань и Сочи набрали по 9%, Алтай – 8%, Северный Кавказ – 6%.

Самую широкую географию поездок показали туристы из Индии. Москву посетили 72% индийских респондентов, Санкт-Петербург – 49%, Байкал – 24%, Казань и Северный Кавказ – по 23%. В ЦСР считают перспективными для этого туристического рынка маршруты продолжительностью от восьми до 14 дней, которые объединяют несколько городов и регионов.

У туристов из Индонезии сформировался другой сценарий поездок. Почти половина опрошенных путешественников из этой страны посетили Сочи и другие регионы Кубани, тогда как Москву – 35%.

Китайские туристы преимущественно выбирают маршрут Москва – Санкт-Петербург – Мурманская область – Байкал.

У путешественников из Малайзии после Москвы выделяется Сибирь, а туристы из Вьетнама чаще выбирают Казань. Турция отличается от других стран Ближнего Востока интересом к природным направлениям. Москву посетили 39% опрошенных турецких туристов, Алтай – 19%, Байкал и Северный Кавказ – по 14%. Также в этой группе отмечается интерес к Мурманску и северным маршрутам.

На Международном фестивале молодежи, который проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, работает стенд национального туристического бренда Discover Russia. На нем представлено мультимедийное «Дерево России». Его ствол символизирует Россию как общую культурную основу, а ветви показывают разнообразие народов и регионов страны.

На экранах стенда сменяют друг друга пейзажи Русского Севера, Дальнего Востока и Золотого кольца, городские панорамы, национальные орнаменты, праздники и гастрономические традиции.

Генеральный директор ЦСР Павел Смелов отметил, что путешествия объединяют людей, а Discover Russia через образы природы, ремесел, архитектуры и современной жизни представляет Россию как пространство, где традиции разных народов складываются в общую историю.