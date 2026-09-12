«Держать там сбережения смысла нет»: зачем нам предлагают цифровой рубль

С 1 сентября цифровой рубль стал доступнее для платежей и переводов. Как открыть кошелек, где потратить новые деньги и кому они выгодны, «Татар-информу» рассказала глава экспертного центра по цифровым валютам, член Ассоциации банков России Ольга Гончарова.





С 1 сентября цифровой рубль стал доступнее для платежей и переводов

Фотоколлаж «Татар-информ»

Что такое цифровой рубль

– Ольга Александровна, с 1 сентября у клиентов ряда банков появилась возможность пользоваться цифровыми рублями через банковские приложения. Что это за деньги и чем они отличаются от тех, что уже лежат у нас на карте?

– Это тот же рубль, только в новой, третьей форме. Раньше у нас были наличные и безналичные деньги, теперь к ним добавились цифровые. Все три формы равны – один цифровой рубль стоит ровно один рубль. И здесь Банк России идет в ногу со временем: среди крупных экономик мы одними из первых перешли к массовому запуску цифровой валюты.

Разница в том, где лежат деньги и кто за них отвечает. Деньги на карте хранятся на счете в конкретном банке, и отвечает за них этот банк. Цифровые рубли учитываются на платформе Банка России, и обязательство по ним несет сам Банк России. Банк в этой схеме дает только доступ: вы видите кошелек в его приложении и отдаете через него распоряжения, но распоряжаться вашими цифровыми рублями банк не может.

Отсюда практичная деталь. Кошелек у человека один, и к конкретному банку он не привязан. Если вы клиент нескольких банков, вы увидите один и тот же кошелек в каждом приложении. А если одно приложение перестанет работать, можно зайти через другое.

И важное ограничение. Цифровой рубль придуман для платежей и переводов. Проценты на остаток не начисляются, кешбэка нет, кредит в цифровых рублях не дадут. Держать там сбережения смысла нет, для этого по-прежнему есть вклады.

Ольга Гончарова: «Раньше у нас были наличные и безналичные деньги, теперь к ним добавились цифровые. Все три формы равны – один цифровой рубль стоит ровно один рубль» Фото: предоставлено Ольгой Гончаровой

– Зачем понадобился цифровой рубль, если есть наличные, карты и переводы через СБП? Кому он нужнее – людям, бизнесу или государству?

– Наличные, карты и Система быстрых платежей действительно закрывают почти все повседневные задачи, и заменять их Банк России не собирается. Цифровой рубль задуман как еще один способ платить и переводить деньги, который не зависит от комиссий и лимитов отдельных банков. Кому он нужнее? На старте скорее бизнесу и государству.

Для бизнеса это прежде всего дешевый прием платежей. Тарифы Банка России заметно ниже привычного эквайринга, а до конца года принимать оплату в цифровых рублях можно вообще бесплатно.

Государство получает собственную платежную инфраструктуру и новый инструмент для бюджета. Казначейство уже проводит часть расчетов федерального бюджета в цифровых рублях, а с середины 2027 года механизм должен дойти до региональных и местных бюджетов.

Для людей цифровой рубль пока скорее дополнительная возможность. Операции для граждан бесплатные, кошелек доступен через приложения разных банков. Но в повседневных покупках разницу с картой человек почти не почувствует. Настоящая польза появится, когда на платформе заработают сервисы, которых у карт нет. Например, смарт-контракты, при которых деньги уходят продавцу автоматически, как только выполнены условия сделки.

«Если ваш банк уже подключен к платформе, кошелек открывается прямо в его приложении, вход через Госуслуги» Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

Как пользоваться цифровым рублем

– Как начать пользоваться? Нужно ли открывать отдельный счет и как положить на него деньги?

– Технически здесь все очень просто. Если ваш банк уже подключен к платформе, кошелек открывается прямо в его приложении, вход через Госуслуги, в отделение идти не нужно. Формально это отдельный счет, но на платформе Банка России, новый банковский счет для него не нужен.

Мне больше всего нравится одна деталь – кошелек у человека один на все банки. Открыли его в одном приложении, и дальше пользоваться им можно через приложения других банков, где вы обслуживаетесь. Положить деньги можно обычным переводом со своей карты. Лимит на пополнение – 300 тысяч рублей в месяц.

– Допустим, я перевела тысячу рублей в цифровой кошелек. Где я могу ее потратить? А если передумаю – легко ли вернуть деньги на карту?

– На первых порах выбор будет небольшим. Принимать цифровые рубли сейчас обязана прежде всего часть крупного бизнеса, остальные будут подключаться постепенно, в течение нескольких лет. Так что тысячу проще всего потратить в большом магазине, а в кофейне у дома, скорее всего, пока придется платить картой. Ну и ее всегда можно перевести другому человеку.

Если же вы решили цифровыми рублями не пользоваться, вернуть их на карту можно в любой момент. Это один перевод, мгновенно и бесплатно, а дальше деньги можно снять в банкомате, как обычно. Мне кажется, для доверия это очень важно, ведь человек видит, что деньги не заперты в кошельке, и спокойнее пробует новый инструмент.

– В какой ситуации мне выгоднее заплатить цифровыми рублями, чем картой? Что с комиссиями, кешбэком и процентами?

– Для обычных покупок, если честно, карта пока выгоднее. У многих карт есть кешбэк и бонусы, а у цифрового рубля их нет. Проценты на остаток тоже не начисляются, так что держать в кошельке крупную сумму смысла нет – на вкладе или накопительном счете эти деньги приносили бы доход.

Комиссий для граждан у цифрового рубля нет никаких. Но и за привычные переводы и оплату картой большинство людей сегодня ничего не платит. Так что прямой денежной выгоды для человека сейчас, по сути, нет.

– А можно вообще не пользоваться цифровым рублем? Могут ли без моего согласия перевести на него зарплату или пенсию?

– Можно, и для этого ничего не нужно делать. Кошелек не открывается автоматически, это решает только сам человек. Никаких заявлений об отказе писать тоже не нужно, хотя в соцсетях такие советы, к сожалению, встречаются.

Без вашего согласия перевести зарплату или пенсию в цифровые рубли нельзя. Если кошелька нет, переводить их просто некуда. Даже если кошелек есть, получать выплаты в цифровых рублях или нет, решаете вы сами. Эльвира Набиуллина (глава Центрального банка РФ – прим. Т-и) этим летом отдельно говорила, что человек всегда сможет выбрать, в какой форме получать зарплату и пенсию.

Я считаю, это правильный подход. Новый инструмент должен набирать пользователей своими удобствами, принуждение тут только навредило бы доверию.

«Без интернета заплатить цифровыми рублями сейчас не получится, офлайн-режима пока нет» Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

Кибербезопасность

– Насколько эти деньги защищены от мошенников? Если их украдут, кто будет разбираться и можно ли вернуть потерянное?

– С технической стороны защита серьезная. У каждого кошелька свои ключи электронной подписи, а подозрительные операции проверяет и банк, и сам Банк России. Перевод, похожий на мошеннический, могут остановить еще до исполнения.

Главный риск тот же, что у карт и СБП, – социальная инженерия, когда человека уговаривают перевести деньги самому. От этого никакая технология полностью не защитит.

Если деньги все же украли, обращаться нужно сразу в свой банк, на горячую линию Банка России по цифровому рублю и в полицию. Отменить уже прошедший перевод нельзя, он исполняется сразу и окончательно. Шанс вернуть деньги есть через полицию и суд.

– Что будет, если пропадет интернет или случится сбой? Я временно останусь без доступа к деньгам?

– Без интернета заплатить цифровыми рублями сейчас не получится, офлайн-режима пока нет. Банк России изучает возможные решения.

С самими деньгами при сбое ничего не случится: они учитываются на платформе Банка России, где предусмотрено резервирование. А если перестало работать приложение одного банка, в кошелек можно зайти через приложение другого, где вы тоже обслуживаетесь. С картой так не получится.

Для меня офлайн-режим – один из ключевых вопросов для массового внедрения. Пока цифровой рубль полностью зависит от связи, заменить наличные там, где интернет работает с перебоями, он не сможет.

– Кто сможет видеть, на что я трачу цифровые рубли? В этом смысле они чем-то отличаются от оплаты картой?

– С точки зрения закона разницы с картой почти нет. Данные о кошельке и операциях защищены банковской тайной, как и по обычным счетам. Банк России отдельно подчеркивает, что информации о человеке при операциях с цифровыми рублями собирается не больше, чем при оплате картой. Налоговая, приставы и другие органы получают к ним доступ в тех же случаях, что и к банковским счетам.

Отличие – в устройстве. При оплате картой ваши операции видит ваш банк. С цифровым рублем все операции проходят через платформу Банка России, то есть через одну центральную систему. Для обычного человека это мало что меняет. А требования к защите данных на такой платформе самые высокие, и Банк России это хорошо понимает.

– Поможет ли цифровой рубль проследить, куда уходят бюджетные деньги? Например, понять, дошли ли средства до строительства школы?

– Потенциально да, и для меня это одно из самых интересных применений цифрового рубля. Казначейство уже проводит в цифровых рублях часть расчетов федерального бюджета, а с середины 2027 года механизм должен дойти до региональных и местных бюджетов.

Но прослеживаемость работает, пока деньги остаются цифровыми. Если получатель выведет их на банковский счет, дальше это уже привычные безналичные деньги. Чтобы бюджетные средства можно было потратить только на конкретные материалы или работы, нужны смарт-контракты с целевым назначением.

«Карта с кешбэком и СБП закрывают почти все повседневные задачи, а у цифрового рубля нет ни процентов, ни бонусов» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Станет ли цифровой рубль повсеместным?

– Магазинам выгодно принимать цифровые рубли? Есть ли у них причины предлагать покупателям скидки за такую оплату?

– По деньгам выгодно. До конца года прием цифровых рублей для бизнеса бесплатный, а с 2027 года комиссия будет заметно ниже привычного эквайринга по картам. Для крупной сети с большим оборотом это ощутимая экономия.

Со скидками сложнее. Закон о защите прав потребителей запрещает продавцу устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты. На мой взгляд, цифровой рубль под это правило подпадает, ведь юридически это тоже безналичные деньги. Поэтому ценников «дешевле за цифровые рубли» я бы не ждала.

Пока покупатели не придут массово, магазины будут принимать цифровой рубль просто потому, что обязаны. Активно продвигать его на кассе вряд ли кто-то станет, если у людей не появится встречного интереса.

– Если люди начнут переводить деньги с банковских счетов в цифровые кошельки, что потеряют банки? Может ли это отразиться на ставках по вкладам и кредитам?

– Для банков это прежде всего вопрос денег на балансе. Средства, которые клиент перевел в цифровой кошелек, уходят с баланса банка, и кредитовать на них он уже не может. К тому же каждая покупка в цифровых рублях вместо карты означает для банка меньше комиссионного дохода. Национальное рейтинговое агентство оценивает возможный отток минимум в 10% средств за пять лет.

В ближайшее время серьезного эффекта я не жду. Лимит на пополнение кошелька сдерживает перетоки, да и сами банки давления на ликвидность не ожидают.

На ставки по вкладам и кредитам сейчас гораздо сильнее влияет ключевая ставка. Если отток со временем станет заметным, деньги для банков подорожают, и бороться за клиентов им придется активнее, в том числе ставками. Но это перспектива нескольких лет.

– Что может помешать цифровому рублю стать привычным способом оплаты? И как вы думаете, через пять лет мы будем пользоваться им каждый день?

– Главное препятствие простое: у людей пока нет причины менять привычку. Карта с кешбэком и СБП закрывают почти все повседневные задачи, а у цифрового рубля нет ни процентов, ни бонусов. Да и люди сейчас насторожены ко всему новому в финансах: мошенники слишком часто пользуются незнакомыми словами, чтобы выманить деньги.

Каждый день, как картой, большинство из нас через пять лет им, скорее всего, пользоваться не будет. Но я вполне допускаю, что цифровой рубль станет привычным в отдельных нишах: в расчетах с государством и в сделках со смарт-контрактами, когда деньги уходят продавцу автоматически после выполнения условий. Банк России сам говорил о горизонте в пять-семь лет, чтобы цифровой рубль стал привычным способом расчетов. Думаю, это реалистично, если за это время появятся сервисы, ради которых человеку захочется открыть кошелек.