Абдулганиев рассказал о снижении административного давления на бизнес в РТ

В Татарстане принимаются меры для снижения административного давления на предпринимателей, в том числе за счет профилактической работы. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев во время рабочей поездки в Высокогорский район.

По словам Абдулганиева, предприниматели района участвуют в различных программах и мероприятиях, в том числе представляют свою продукцию. Он отметил, что местный бизнес выпускает новые товары и развивает производство.

Бизнес-омбудсмен также обратил внимание на условия, в которых сегодня работают предприниматели. По его словам, несмотря на санкции и связанные с ними вызовы, работа по поддержке бизнеса продолжается.

Отдельное внимание, отметил Абдулганиев, уделяется снижению административной нагрузки. В рамках этой работы проводятся профилактические мероприятия, которые позволяют решать возникающие вопросы без усиления давления на предпринимателей.

По словам бизнес-омбудсмена, если у предпринимателей возникают вопросы, требующие вмешательства уполномоченного, они могут обратиться в его аппарат. Специалисты готовы подключиться к их решению совместно с представителями муниципалитета.