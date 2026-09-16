В Татарстане ужесточили правила содержания и выгула собак

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Кабинет министров Татарстана утвердил изменения в требования к содержанию и выгулу домашних животных. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ вводит ряд серьезных ограничений для владельцев собак, проживающих в многоквартирных домах.

Одно из ключевых нововведений касается выгула крупных питомцев. Теперь при перемещении собак ростом от 55 сантиметров в холке по местам общего пользования и придомовым территориям владельцы обязаны держать их на коротком поводке длиной до полутора метров и обязательно надевать намордник.

Кроме того, в республике введен запрет на содержание собак, входящих в федеральный перечень потенциально опасных пород, в комнатах коммунальных квартир и жилых помещениях, занимаемых несколькими семьями. Новое ограничение не распространяется на тех животных, которые уже находились в собственности граждан до вступления постановления в силу.

Документ также официально запретил содержать любых домашних питомцев в местах общего пользования многоквартирных домов и во дворах. Подъезды, лестничные клетки, коридоры, лифты, колясочные, чердаки, подвалы, а также придомовые детские и спортивные площадки больше не могут использоваться в качестве постоянного места размещения животных.