news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 16 сентября 2026 21:41

В Татарстане ужесточили правила содержания и выгула собак

Читайте нас в
В Татарстане ужесточили правила содержания и выгула собак
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кабинет министров Татарстана утвердил изменения в требования к содержанию и выгулу домашних животных. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ вводит ряд серьезных ограничений для владельцев собак, проживающих в многоквартирных домах.

Одно из ключевых нововведений касается выгула крупных питомцев. Теперь при перемещении собак ростом от 55 сантиметров в холке по местам общего пользования и придомовым территориям владельцы обязаны держать их на коротком поводке длиной до полутора метров и обязательно надевать намордник.

Кроме того, в республике введен запрет на содержание собак, входящих в федеральный перечень потенциально опасных пород, в комнатах коммунальных квартир и жилых помещениях, занимаемых несколькими семьями. Новое ограничение не распространяется на тех животных, которые уже находились в собственности граждан до вступления постановления в силу.

Документ также официально запретил содержать любых домашних питомцев в местах общего пользования многоквартирных домов и во дворах. Подъезды, лестничные клетки, коридоры, лифты, колясочные, чердаки, подвалы, а также придомовые детские и спортивные площадки больше не могут использоваться в качестве постоянного места размещения животных.

#собаки #домашние животные
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Ушел героем, выполнив священный долг»: что известно о гибели Героя РФ Груниса

«Ушел героем, выполнив священный долг»: что известно о гибели Героя РФ Груниса

16 сентября 2026
Повышение пенсий с 1 октября: кто может рассчитывать в Татарстане

Повышение пенсий с 1 октября: кто может рассчитывать в Татарстане

16 сентября 2026
Новости партнеров