В трех сельских поселениях Высокогорского района открыли новые здания исполкомов

Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ

В Высокогорском районе Татарстана открыли новые здания исполнительных комитетов Семиозерского, Алан-Бексерского и Село-Алатского сельских поселений. В церемонии приняли участие председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин и уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

В новых зданиях жители поселений смогут обращаться к главам сельсоветов и решать вопросы, связанные с жизнью населенных пунктов. Здесь также планируют обсуждать и разрабатывать инициативы по развитию сельских территорий.

Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ

До конца 2026 года новые здания должны появиться еще у трех сельских поселений района. Таким образом, всего за год новые помещения получат шесть сельских поселений. Два здания для них капитально отремонтировали, еще четыре построили с нуля.

В Семиозерском сельском поселении строительство нового здания стало возможным благодаря республиканской программе, которая действует с 2016 года при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Глава района назвал одновременное обновление зданий шести сельских поселений значимым событием для района и отметил, что ранее такого количества новых помещений для сельских поселений за один год в республике не было. Он также пожелал, чтобы новые здания приносили пользу жителям.