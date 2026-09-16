Работникам АПК Татарстана вручили сертификаты лауреатов Электронной доски почета

В Татарстане работникам агропромышленного комплекса вручили сертификаты лауреатов Электронной доски почета, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«В Мензелинском районе замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов вручил сертификаты о включении в Электронную доску почета сотрудникам «Камского Бекона» – начальнику отделения молодняка Руслану Аюпову и главному ветеринарному врачу Ильназу Ситдикову», – говорится в сообщении.

В Балтасинском районе свидетельства получили сотрудники Балтасинского маслодельно-молочного комбината «Арча» – оператор котельного оборудования Ринат Шигабутдинов, машинист холодильных установок Рифнур Кабиров, загрузчик-выгрузчик пищевой продукции Люция Сунгатуллина, водитель автомобиля Даниль Камалетдинов и бухгалтер розничной торговли Нурания Насибуллина. Их общий стаж работы на предприятии превышает 16 лет.

Проект «Электронная доска почета РТ» реализуется в Татарстане с этого года по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. Он призван рассказать жителям о профессионалах в различных сферах деятельности и поддержать стремление работников к профессиональному росту.