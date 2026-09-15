Абдулганиев: «Число предпринимателей в Высокогорском районе растет»

Число предпринимателей в Высокогорском районе Татарстана увеличивается, а оборот бизнеса растет. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев во время рабочей поездки в район.

По его словам, близость Высокогорского района к Казани влияет на работу местного бизнеса.

«Особенность Высокогорского района – это, конечно, близлежащий район Казани, и предприниматели работают, соответственно, в тесном взаимодействии с экономикой столицы нашей республики, очень много производственных предприятий, что не может радовать», – отметил Абдулганиев.

Он добавил, что в районе работает большое количество небольших предприятий. При этом число жалоб и обращений бизнеса к уполномоченному остается небольшим.

«Количество жалоб и обращений, которые идут от бизнеса в наш адрес, оно не велико, это говорит о том, что большая часть вопросов решается на местах», – сказал бизнес-омбудсмен.

Абдулганиев отметил регулярное взаимодействие руководства района с предпринимателями. По его словам, представители муниципалитета проводят встречи с бизнесом и выезжают непосредственно на предприятия. Аппарат бизнес-омбудсмена также проводил в районе опросы об отношении предпринимателей к руководству и инвестиционном климате.

«Да, понимаем, что ситуация очень непростая, очень серьезные вызовы. Но, несмотря на то, что вот такие вызовы стоят сейчас перед бизнесом, цифры говорят сами за себя: количество предпринимателей увеличивается, оборот растет», – подчеркнул он.

По оценке Абдулганиева, местный бизнес смог адаптироваться к текущим экономическим условиям. Бизнес-омбудсмен также выразил надежду на продолжение действующей в районе стратегии развития и отметил готовность совместно решать возникающие у предпринимателей вопросы.