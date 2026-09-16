«Гордость быть среди лучших»: в Альметьевске прошел фестиваль труда и доблести

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

В Альметьевске прошел фестиваль труда и доблести. Для горожан организовали ярмарку и серию мастер-классов, представили фотографии участников СВО и их родных. На сцене поздравили передовиков труда, представителей трудовых коллективов, ветеранов и общественников. Завершилась встреча награждением жителей, внесенных в электронную доску почета.

Праздник начался с ярмарки и мастер-классов. Самые юные участники раскрашивали фигурки и делали памятные значки. Ребята постарше могли узнать о работе вместе с Российскими студенческими отрядами.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Алексей Коробко участвовал в работе студенческих отрядов на Камчатке. За время смены он вместе с другими бойцами занимался промыслом рыбы.

«Мы выловили около 50 тонн рыбы. Это достаточно мало, потому что мы за смену, если я не ошибаюсь, должны делать около 100. То есть в сумме за месяц мы были 21 день там. Выловили всего 50 000», – рассказал Алексей Коробко.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

О ценности труда Александр Кустов, пришедший на фестиваль вместе с семьей, говорит уже сейчас. По его словам, труд позволяет человеку вносить вклад в жизнь общества и помогать другим.

«Труд – это когда человек вносит большой вклад в общество или помогает другим людям. Это очень хорошее качество. Труд нужен для того, чтобы развивать нашу страну, нашу республику, развивать наш город и просто помогать другим, близким и людям», – отметил Александр Кустов.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Продолжился фестиваль уже на сцене. Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова поблагодарила жителей, которые ежедневно трудятся на благо города и района.

«Много ли нам еще предстоит сделать? Да, безусловно. Но только те, кто рука об руку готовы идти единым строем, достигнут своей цели», – сказала глава района.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Депутат Госдумы Руслан Гаджиев отметил, что развитие региона невозможно без людей, которые любят свою работу и свой край.

«Любое предприятие, любое здание без людей, которые любят свою работу, любят свой край, свою Родину, – это просто здания. Наши ребята, которые защищают на поле боя наш суверенитет, и наши герои труда, которые куют экономику и мощь нашей страны, будут на доске почета, и их будут знать», – сказал Руслан Гаджиев.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Поздравить участников фестиваля приехал также глава Азнакаевского района Марат Шайдуллин.

«Огромное спасибо всем, дорогие земляки! Я здесь родился, я здесь учился, я здесь работал, поэтому все для меня очень близкие люди. Большое спасибо вам», – отметил он.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев, говоря о развитии Альметьевска и всего юго-востока республики, отметил, насколько изменился регион за последние десятилетия.

«Мне эти края знакомы, какими они были. Я помню и соломенные крыши в 40-е годы. Поэтому сегодня это один из самых благоустроенных городов России. Очень много проектов международного плана», – сказал Марат Галеев.

В фестивале приняли участие ветераны СВО и их семьи, ветераны труда, представители трудовых коллективов, трудовые и семейные династии, общественники, благотворители и волонтеры.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Отдельно отметили жителей, которые были удостоены места на республиканской Электронной доске почета. Среди награжденных – старший воспитатель детского сада №1 «Бэлэкэч» Регина Фарисова. Она призналась, что не ожидала получить такую награду.

«Гордость, радость. Я очень рада, мне очень приятно быть среди лучших. Я не ожидала. Труд надо с самого рождения прививать своим примером. В первую очередь примером своих родителей, педагогов», – сказала Регина Фарисова.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Фестиваль труда и доблести проходит во всех районах Татарстана в течение месяца.

Его основная цель – отметить заслуги людей труда и воинской доблести, а также выразить благодарность тем, кто вносит вклад в развитие своих районов и республики.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой