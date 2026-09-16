Таксопарки перечислили автомобили, способные выдержать 500 тыс. км пробега
Члены правления Национальной ассоциации таксопарков (НАТ) назвали Autonews.ru автомобили, которые, по их оценке, способны пройти 500 тыс. км без серьезного ремонта. Эксперты в основном выделили корейские, немецкие и японские модели, а также назвали несколько китайских марок.
Руководитель компании «Таксимания» Георгий Балашов считает, что сегодня без серьезного ремонта пробег в 500 тыс. км способны выдержать прежде всего корейские и немецкие автомобили – Kia, Hyundai, Volkswagen и Škoda. По его словам, по этим машинам уже накоплена достаточная практика интенсивной эксплуатации.
В его пятерку моделей с наибольшим ресурсом вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Škoda Rapid, Volkswagen Polo и Kia Optima.
При этом Балашов отметил, что китайские автомобили пока не успели пройти сопоставимые пробеги. По его словам, машины, закупленные в 2023 году, еще не достигли 500 тыс. км, а многие из них не проехали и 300 тыс. км.
Глава таксопарка «F1rst» Дмитрий Назаров назвал похожий список моделей, которые, по его оценке, способны пройти 500 тыс. км. В него вошли Toyota Camry, Kia Rio, Kia K5, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.
Среди китайских марок Назаров отдельно выделил Belgee и Haval.
Руководитель таксопарка «Под Садовым» Андрей Шепет отметил высокий ресурс Volkswagen Polo и Skoda Rapid с двигателем объемом 1,6 л. К ним он отнес и Skoda Octavia с таким же мотором.
По словам Шепета, высоким ресурсом также отличаются корейские Kia Rio и Hyundai Solaris с двигателем 1,6 л. Кроме того, он выделил Renault Logan, назвав его надежным автомобилем.