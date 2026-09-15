Специалисты Татарстана проверили более 36 тысяч тонн льна

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

В Татарстане проверили качество нового урожая масличного льна. С 11 августа по 10 сентября 2026 года специалисты лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ исследовали 218 проб – всего больше 36,6 тыс. тонн льна.

Эксперты оценивали и качество, и безопасность продукта: смотрели на влажность и посторонние примеси, проверяли, нет ли вредителей, токсичных веществ, радионуклидов, ГМО, микотоксинов и остатков пестицидов. По итогам проверок лен признали соответствующим стандартам – его можно использовать в пищу.

Заведующий лабораторией Ильсур Якупов рассказал о ключевых показателях: влажность в пробах не превышала 10%, сорная и масличная примесь составляла до 15%, а содержание масла было от 40% и выше.

В республике успешно выращивают современные сорта льна, которые не полегают и дают хороший урожай. Фермеры чаще всего выбирают сорта «Сурский», «Цезарь» и «Томич 2». Лен убирают сравнительно рано – в августе, так что остается время, чтобы качественно обработать почву и накопить влагу для посева озимых культур.