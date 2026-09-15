Вице-премьер РТ Ринат Садыков посетил многодетные семьи в Лисичанске

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В Лисичанске заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков, курирующий подшефные Татарстану города ЛНР, встретился с двумя многодетными семьями, которым оказывается адресная помощь.

В семье Юлии Брюхановой трое детей – дочери 2010 и 2024 годов рождения и сын 2013 года рождения. Семье передали стиральную машину, продукты и бытовую химию, младшей дочери – развивающие игры и раскраски.

В семье Елены Лихачевой воспитываются три сына 2010, 2011 и 2012 годов рождения. Семье передали бытовую технику, продукты, бытовую химию и постельные принадлежности.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Особенно приятно было сегодня увидеть среди посещаемых семей детей, которые уже несколько раз побывали в детских оздоровительных лагерях Татарстана. Мы не знали заранее, что встретим именно их. Для нас это была встреча спустя годы – прошло больше четырех лет. У ребят сохранились очень хорошие впечатления от Татарстана, и они говорят, что еще не раз побывают в Казани», – рассказал Ринат Садыков.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В другой семье вице-премьер РТ пообщался с братьями, которые увлекаются спортом. Он передал им спортивный инвентарь.

«Для нас важно, что вместе с бытовой помощью семьи чувствуют поддержку жителей Татарстана. Особенно ценно это в Год единства народов», – подчеркнул вице-премьер РТ.