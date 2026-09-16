Фото предоставлено «Сарманово-информ»

В поселке Джалиль открылся детский культурно-просветительский центр «Эверест». Название связано с самой высокой горой в мире и отражает идею проекта: каждый ребенок способен достичь своей цели, а центр должен помочь ему получить необходимые знания и навыки и поверить в свои силы. Об этом сообщает «Сарманово-информ».

Центр создали благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». До конца 2026 года по всей России планируют открыть 300 таких центров в 75 регионах.

Джалильский Дворец культуры прошел всероссийский отбор и вошел в число учреждений, получивших грант на создание детского культурно-просветительского пространства.

Фото предоставлено «Сарманово-информ»

В церемонии открытия приняли участие глава Сармановского района Фарит Хуснуллин, глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин, директор «Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» Алсу Мифтахова, директор Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан «Республиканская юношеская библиотека» Наиля Валиуллина и глава поселка городского типа Джалиль Рафик Каримов.

В этот же день в торжественной обстановке наградили лауреатов Электронной доски почета Республики Татарстан.

После церемонии гости посетили детский центр «Эверест». Они перерезали красную ленту и осмотрели творческие зоны. Руководитель проекта Александр Фархутдинов рассказал о возможностях центра и планах по его дальнейшему развитию.