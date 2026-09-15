Татарстан получил 69,3 млрд рублей федеральных трансфертов с начала года

По состоянию на 1 сентября 2026 года в бюджет Татарстана из федерального бюджета поступили целевые межбюджетные трансферты на общую сумму 69,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Из них 220,2 млн рублей составили дотации, 59,1 млрд рублей – субсидии, 6,3 млрд рублей – субвенции, 3,3 млрд рублей – иные межбюджетные трансферты. Еще 332,9 млн рублей поступили из федеральных фондов.

Федеральные средства имеют целевое назначение и направляются на финансирование соответствующих расходных обязательств бюджета республики.

Всего в 2026 году в бюджет Татарстана планируется перечислить 96,2 млрд рублей из федерального бюджета.