«Держимся друг за друга»: как Нижнекамск сплотился после атак беспилотников

Атаки дронов стали тяжелым испытанием для Нижнекамска, но одновременно показали, насколько жители города готовы поддерживать друг друга. После ударов люди выводили соседей из домов, помогали пожилым и семьям с детьми, приносили еду и одеяла. «Татар-информ» рассказывает о нижнекамцах, которые в трудные часы оказались рядом с теми, кому нужна помощь.





«Тех десять-пятнадцать человек, которые первыми пришли, мы накормили, согрели. Морально поддерживали, успокаивали, как могли»

Фото: соцсети Радмира Беляева

Пять семей с грудными детьми укрылись в школе

После атаки беспилотников на Нижнекамск 13 сентября жители помогали пострадавшим, принимали соседей и собирали необходимые вещи. «Татар-информ» поговорил с теми, кто участвовал в этой работе.

Директор школы №7 Евгения Базеева во время атаки находилась вместе со своим ребенком и соблюдала меры безопасности. После сигнала сирены жители стали спускаться в подвал. Люди были растеряны и не знали, где произошло падение беспилотника.

«Я живу в этом микрорайоне, я директор. Стала успокаивать людей. Когда увидела, что подвал переполнен, а школа рядом, сказала людям: «Смотрите на небо» – и взяла пять семей с грудными детьми в укрытие, в школу», – рассказала Базеева.

Фото предоставлено директором школы №7 Нижнекамска Евгенией Базеевой

От дома до школы было около 50 шагов.

«Это было около пяти утра. Мы открыли все двери, сами укрылись. Маленьким детям предоставили кровать. Люди смогли попить чай, положить детей и немного успокоиться», – рассказала директор.

Затем Базеева начала собирать коллектив: позвонила заведующей столовой, которая связалась с сотрудниками, пригласила учителей и медицинского работника. Педагоги пришли примерно в пять-шесть часов утра и помогли подготовить места для жителей поврежденных домов. К шести-семи часам для пришедших начали готовить горячую кашу.

Председатель Совета территориального общественного самоуправления (СТОС) сообщила жильцам в чате, что в школе готовы принять людей. К восьми-девяти часам приехали волонтеры с раскладушками и продуктами.

«Тех десять-пятнадцать человек, которые первыми пришли, мы накормили, согрели. Морально поддерживали, успокаивали, как могли», – поделилась Базеева.

Одновременно сотрудники собирали сведения о пострадавших и повреждениях. Некоторые жители приходили в школу перебинтованными. Здесь фиксировали, у кого и что пострадало, составляли списки.

Позже подключились директора других школ Нижнекамска: передали раскладушки, спальные мешки и комплекты постельного белья. Три человека остались в школе отдохнуть.

«Никто из моего коллектива не сказал: «Я не приду». И медик, и работники столовой, и учителя – все помогали. Все понимали ситуацию и были готовы поддержать друг друга», – отметила директор.

Сама Базеева призналась, что удивилась своей собранности в стрессовой ситуации.

«Я поразилась своей смелости. Наверное, сработало то, что я знаю инструкции и понимаю, куда вести людей и какие меры безопасности принимать», – рассказала собеседница «Татар-информа».

Помощь продолжилась и после первых часов. Базеева обратилась к бывшим одноклассникам из школы №12 Нижнекамска, и они перечислили деньги на необходимые вещи для пострадавших детей.

«Я благодарю своих одноклассников, которые оказали материальную помощь пострадавшим детям», – сказала руководитель образовательного учреждения.

Материальную помощь оказали и классные родительские комитеты школы №7. Благотворитель Александр Филиппов передал школе канцтовары. Тетради, ручки и другие принадлежности передают детям, которые пока не могут попасть домой.

«Мы хотим, чтобы дети могли писать, заниматься, чтобы у них было все необходимое. Помощь продолжается», – рассказала директор школы.

Фото предоставлено директором школы №7 Нижнекамска Евгенией Базеевой

«Первоочередной задачей было обеспечить людям поддержку»

Председатель СТОС 17-го и 18-го микрорайонов Анна Кремнева, узнав рано утром 13 сентября о попадании БПЛА в многоэтажку на проспекте Шинников, 71, сразу приехала на место. Там уже работали экстренные службы, многие жильцы находились на улице.

«Мы сразу приступили к составлению списков жильцов, чтобы никто не остался без внимания. Первоочередной задачей было обеспечить людям информационную и организационную поддержку», – рассказала Кремнева.

По ее словам, многие жители после сигнала тревоги сразу спустились в укрытие в первом подъезде дома. В квартире, куда пришелся удар, находилась пожилая женщина – она не пострадала.

После обследования здания жильцам первого и второго подъездов разрешили вернуться в квартиры. Жители третьего и четвертого подъездов разместились у родственников, еще двух человек временно расселили в детском лагере «Камский Артек».

Кремнева оставалась рядом с жителями с раннего утра до позднего вечера. Ее работу отметили и в руководстве города.

«Анна Анатольевна ходила с блокнотом, записывала обращения, составляла списки и вместе с жильцами определяла, кому требуется временное размещение», – рассказала вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

Саму Кремневу больше всего в тот день поразило поведение нижнекамцев: люди были напуганы, но помогали соседям.

«Жители Нижнекамска – сильные люди. После атаки они не поддались панике, а действовали четко и организованно, поддерживали друг друга», – подчеркнула она.

Кремнева работает председателем СТОС 17-го и 18-го микрорайонов с 2002 года. Общение с жителями, решение вопросов благоустройства и взаимодействие с городскими службами давно стали для нее привычной работой. Но именно в чрезвычайной ситуации, призналась она, особенно ясно понимаешь ценность этой связи между людьми.

«Работа непростая, но когда видишь ее результат, когда жители объединяются и удается помочь конкретным людям, это дорогого стоит. В такие моменты понимаешь, что находишься на своем месте», – отметила Кремнева.

Фото: соцсети Радмира Беляева

«Мы все говорим спасибо Богу за эти семь минут»

Старшая по дому №3 на улице Чабьинской Татьяна Терешина помогала соседям после атаки беспилотника, которая произошла ранним утром 12 июня. Тогда серьезно пострадали четыре верхних этажа 12-этажки.

По словам Терешиной, все началось около 5:36. Между попаданием беспилотника в дом и последовавшим взрывом прошло около семи минут. За это время жители успели покинуть квартиры и предупредить соседей.

«Все были дома – со своими животными, со своими детьми. В охапку хватали, выбегали, стучали соседям, кричали, пожилых вытаскивали. Мы все говорим спасибо Богу за эти семь минут», – рассказала Терешина.

В первые часы она встречала людей в подъезде, успокаивала их и составляла списки, чтобы понять, кто находился дома и все ли смогли выбраться. Затем вместе с сотрудниками МЧС обходила квартиры.

Когда непосредственная опасность миновала, Терешина продолжила помогать жильцам: оставалась на связи с ними и городскими службами, следила за восстановлением дома, решала возникающие вопросы.

«Татьяна Александровна стала настоящей мамой для всего дома. Она постоянно на связи с людьми, контролирует ремонт, помогает решать вопросы. Это человек невероятной силы духа и самоотверженности», – отметила вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

Постепенно Терешина узнала семьи соседей, их родственников и проблемы. Люди, которых раньше она могла знать лишь по имени или номеру квартиры, стали своими.

«Там уже не было выбора – делать это или не делать. Раз начала в первый день, назад шагу не было. Наверное, потому что это и мой дом тоже. Мой дом, их дом – это общее. И они уже как все свои», – отметила Терешина.

По ее словам, после пережитого соседи не замкнулись: общая тревога за близких и город сделала их внимательнее друг к другу.

«У нас в Нижнекамске люди хорошие, сплоченные – нас всех объединили эти события, мы все держимся друг за друга», – подчеркнула Терешина.

Вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сплоченность делает нас еще сильнее»

Вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина в беседе с «Татар-информом» отметила сплоченность жителей города.

«Когда случается беда, мы все становимся одной большой семьей. И вот это чувство сплоченности делает нас еще сильнее», – сказала Камелина.

По ее словам, после последней атаки 13 сентября в пункт временного размещения в школе №7 жители приносили воду, продукты, теплые одеяла. Семьям с маленькими детьми передавали питание и подгузники.

Соседи помогали друг другу закрывать выбитые окна, поддерживали пожилых людей, интересовались, кому нужна помощь. Заботились и о поврежденных автомобилях, даже если владельцев не было рядом.

«Люди сами приходили и спрашивали, чем помочь, что принести, кому нужна помощь. Каждый старался сделать то, что мог», – отметила вице-мэр.

Управляющие организации также помогали жителям поврежденных домов. Их сотрудники закрывали окна и закрепляли защитную пленку у пожилых и одиноких людей.

Сплоченность нижнекамцев проявилась и в общем переживании утраты. После гибели двух девушек во время сентябрьской атаки на церемонию прощания пришли в том числе люди, лично не знавшие погибших.

Депутат Госдумы Айдар Метшин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Нижнекамск, мы с тобой»

После атаки БПЛА в социальных сетях запустили флешмоб #ГордимсяНижнекамском. К нему присоединились жители разных районов Татарстана. Число публикаций с хештегом достигло 500, они набрали около 30 тыс. просмотров.

Депутат Госдумы Айдар Метшин, ранее возглавлявший Нижнекамск, отметил трудовые династии города и дух его первостроителей.

«Я горжусь твоей силой, Нижнекамск!» – написал парламентарий.

Председатель комиссии Молодежного парламента при Госсовете Татарстана, блогер Ленар Агадуллин призвал жителей республики присоединиться к акции.

«Нижнекамск, мы с тобой. Сейчас для города непростое время, и особенно важно показать, что Татарстан – это одна большая семья», – сказал он.

Блогер Алина Гималтдинова рассказала, что в детстве часто бывала в Нижнекамске и запомнила его как город с особым характером и людьми труда.

«История Нижнекамска – это история людей, которые когда-то приехали в чистое поле и оставили после себя целый город», – отметила она.

По словам организаторов, главная идея акции – поддержать нижнекамцев и напомнить, что в сложный момент город не остается один. Участники публикуют видео и сообщения, которые продолжают распространяться в социальных сетях и мессенджерах.