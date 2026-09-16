Егор Соколов после победы: «Хоккейный Бог оказался на нашей стороне»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Егор Соколов поделился эмоциями от победы в первом «зеленом дерби» сезона над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

Форвард отметил, что команда играет все 60 минут, и признал, что соперник в первых двух периодах выглядел лучше.

По его словам, уфимцы проводили первую домашнюю игру сезона, а трибуны гнали хозяев вперед, тогда как казанцы затягивали с принятием решений.

– Мы играем 60 минут. Понятно, что у «Салавата» сегодня была первая домашняя игра сезона, а для меня сегодня – первое «зеленое дерби». По атмосфере понимал, насколько такие матчи важны, что трибуны погонят хозяев вперед. Непростые две последние игры – в Нижнем Новгороде открывали арену, в Уфе – «зеленое дерби», классные свитеры. Соперник побежал вперед, мы затягивали с принятием решений, что-то не получалось. В третьем периоде забросили три шайбы, а в овертайме хоккейный Бог оказался на нашей стороне, – приводит слова игрока пресс-служба казанского клуба.

Соколов также рассказал, что для него это было первое «зеленое дерби», и он понимал, насколько такие матчи важны по атмосфере. Говоря о своём голе за 35 секунд до конца основного времени, форвард объяснил, что приехал на пятак и подставил клюшку после броска Никиты Лямкина от синей линии. Он подчеркнул, что при игре «6 на 5» самое важное — доставить шайбу до ворот.

– Приехал на пятак, подставил, шайба залетела. Стандартная ситуация. Когда играешь «6 на 5», то самое важное – доставить шайбу до ворот. Ляма [Никита Лямкин] всё сделал здорово, я по его глазам видел, куда он будет бросать. Не так много тренировок успел провести, но мы над этим работали. Он бросил, куда нужно, я просто подставил клюшку, – ответил Соколов.

Соколов добавил, что ребята приняли его тепло, он не чувствует дискомфорта, а в раздевалке ощущается настоящая команда. Отдельно он отметил ретро-форму «Ак Барса» и атмосферу дерби, признавшись, что уже получил сообщение от папы, который вспомнил, как в 2008 году они вместе смотрели хоккей с «Ак Барсом» в таком свитере.

– Ребята меня тепло приняли, не чувствую никакого дискомфорта. Все помогают, подсказывают, чувствуется, что в раздевалке настоящая команда. Классная организация – все супер, я доволен. Смотрел матчи тех лет, мне было семь-восемь лет. Помню из состава Зарипова, Морозова, Никулина. Было много легендарных хоккеистов. Было классно выйти в таком свитере на лёд. Уже получил сообщение от папы, где он вспомнил, что в 2008 году мы с ним смотрели хоккей и «Ак Барс» играл в таком свитере. Классно – это первое «зеленое дерби» для меня. Чувствуется, что накал выше, ребята настраиваются иначе. Многое слышал об этих матчах и очень рад, что удалось прочувствовать. Главное, что мы сегодня победили, – сказал Егор.