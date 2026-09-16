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Происшествия 16 сентября 2026 15:21

Минобороны: В Балтийском море российский корабль прогнал вертолет ВВС Дании

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В Балтийском море российский корабль предотвратил провокацию со стороны ВВС Дании, сообщает Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, днем 14 сентября корвет «Сообразительный» выполнял задачи в нейтральных водах Балтийского моря. В какой-то момент к нему начал подлетать вертолет Fennec ВВС Дании, однако на вызовы по международному каналу связи пилоты не отвечали.

Для того, чтобы не допустить провокацию было принято решение выпустить две сигнальные ракеты, после чего вертолет улетел.

За грамотные и решительные действия командир военного судна был награжден Министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

#минобороны рф #Дания
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