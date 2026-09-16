В Татарстане обучат рабочим профессиям более 2600 участников студотрядов

В Татарстане стартовал осенний этап профессионального обучения участников студенческих отрядов. До конца года бесплатную рабочую профессию получат 2 676 молодых людей.

Всего в 2026 году дополнительную квалификацию в республике освоят более 5,5 тыс. студентов: 2 895 человек уже прошли подготовку весной, еще 2 676 приступят к обучению осенью. Занятия организованы на базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в муниципалитетах республики.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев отметил, что профессиональное обучение по рабочим специальностям – это системная работа, дающая студентам реальный шанс получить востребованную профессию и гарантированное трудоустройство в составе студотрядов. По его словам, программа позволяет не только освоить новую квалификацию, но и применить ее на практике уже в текущем трудовом сезоне.

Самым востребованным направлением остается промышленность: весной по 39 рабочим профессиям в этой сфере обучались 1 426 человек – 49,2% от общего числа. Также популярны профессии в сфере сельского хозяйства, сервиса и туризма, строительства и организации детского отдыха. Среди самых выбираемых специальностей – вожатый, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, официант и оператор беспилотных авиационных систем.

Помимо федеральной программы, получить новую профессию можно через Академию студенческих отрядов Татарстана. В очном или дистанционном формате здесь доступно обучение по специальностям вожатого, проводника пассажирского вагона, фотографа и видеографа, а также дополнительные курсы по социальному проектированию.

Весной в рамках программы профессионального обучения по постановлению Правительства РФ № 876 прошли подготовку 2 935 человек по 70 профессиям на базе 38 учебных заведений в 17 муниципалитетах. Еще 473 человека обучились на базе Республиканского центра студенческих трудовых отрядов. Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».