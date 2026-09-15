В Казани 23 сентября пройдет форум «Россия – мои горизонты»

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

Региональный форум «Россия – мои горизонты» состоится 23 сентября в Многопрофильном лицее №11 Советского района Казани. В нем примут участие школьники, педагоги, представители образовательных организаций, работодатели и представители Минобрнауки Татарстана, сообщает пресс-служба проекта «Билет в будущее».

Для школьников подготовят практические площадки, где они смогут познакомиться с разными профессиями. Участникам предложат мастер-классы по информационным технологиям и робототехнике, медицине, криминалистике, ветеринарии, туризму и гостеприимству, электромонтажному делу, работе с натуральной кожей и малярно-декоративным технологиям.

Кроме того, школьники узнают, как работает умная теплица, попробуют собрать и проверить релейный стенд и смогут принять участие в интеллектуальном квизе.

В рамках деловой программы педагоги и территориальные администраторы обсудят взаимодействие школ с колледжами, вузами и работодателями, а также выстраивание образовательной траектории от школы до предприятия. Отдельное внимание уделят опыту профориентационной работы с промышленными компаниями и ведомствами.

Форум завершится пленарным заседанием, на котором рассмотрят реализацию Единой модели профориентации в Татарстане в 2026–2027 учебном году. Участники обсудят перспективы регионального компонента курса «Россия – мои горизонты» и создание индивидуальных профессиональных маршрутов для школьников.

Регистрация начнется в 9:00, торжественное открытие – в 10:00. Форум пройдет по адресу: Казань, проезд Юнуса Ахметзянова, 9, корпус 2.

Организаторами выступают Министерство образования и науки Татарстана, Центр опережающей профессиональной подготовки на базе Казанского педагогического колледжа, Управление образования Казани и Многопрофильный лицей №11.

Форум «Россия – мои горизонты» проходит в рамках Единой модели профориентации. Ее федеральным оператором выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Центральным проектом модели является «Билет в будущее», который реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».