Стартовал прием заявок на XII Фестиваль «София»

Конкурсная программа XII Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София» пройдет с 14 сентября по 31 октября 2026 года. Мероприятие состоится в онлайн-формате, что позволит творческим коллективам и солистам из самых отдаленных уголков страны принять участие.

Организаторами конкурса выступают Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси и Приход храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Мероприятие проводится при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию.

Фестиваль «София» неизменно подтверждает свой масштаб: в конкурсной программе 2025 года приняли участие более 3,7 тыс. творческих коллективов из 82 субъектов Российской Федерации, а также 92 коллектива из 15 иностранных государств, включая Белоруссию, Грецию, Египет, Иран, Казахстан, Кипр, Таджикистан, Узбекистан и другие.

Конкурсная программа направлена на сохранение и развитие самобытной культуры и творческих традиций в малых городах и сельских поселениях страны, популяризацию певческой, танцевальной и инструментальной культуры народов России, возрождение духовной музыкальной культуры, а также укрепление межрегиональных и международных связей на основе народного творчества.

К участию приглашаются самодеятельные певческие, танцевальные и инструментальные творческие коллективы, а также индивидуальные исполнители духовной, русской классической и народной музыки из малых городов и сельских поселений России. Предусмотрены две возрастные категории: детская (10–17 лет) и взрослая (от 18 лет и старше). Творческие коллективы и солисты из иностранных государств также могут подать заявки.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.