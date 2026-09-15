В Татарстане 2,3 тыс. сельских почтальонов получили дополнительные выплаты

В Татарстане 2,3 тыс. сотрудников сельских почтовых отделений получили дополнительные выплаты. На материальную поддержку работников почты из республиканского бюджета направили 55,3 млн рублей. Решение о выделении средств ранее утвердил Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Сейчас в республике работают более 1,1 тыс. почтовых отделений, из них 850 расположены в деревнях и селах.

Министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин сообщил, что субсидии для поддержки сельских почтальонов в республике выделяют третий год подряд. По его словам, выплаты призваны обеспечить работникам более комфортные условия труда.

Одновременно в Татарстане продолжается модернизация почтовых отделений. В этом году обновляют 215 объектов – в два раза больше, чем за три предыдущих года вместе взятых.