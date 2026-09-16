«РУВИКИ» впервые стала официальным партнером конкурса «Учитель года России»

Интернет-энциклопедия «РУВИКИ» впервые стала официальным партнером Всероссийского конкурса «Учитель года России». В рамках специальной номинации «За развитие любознательности» платформа поддержит учителей, которые вышли в финальный этап конкурса. Об этом сообщила пресс-служба «РУВИКИ».

Заключительный этап конкурса традиционно проходит в два тура в сентябре и октябре. В этом году первый тур принимает Белгородская область – родина победителя прошлого года, учителя китайского языка Дмитрия Баланчукова. За звание лучшего учителя России сейчас борются 89 финалистов из всех регионов страны.

Второй, финальный тур с участием лауреатов конкурса пройдет в Московской области.

Генеральный директор «РУВИКИ» Владимир Медейко поблагодарил Министерство просвещения России за сотрудничество и возможность поддержать профессиональное педагогическое сообщество. Он отметил, что для интернет-энциклопедии важно отметить заслуги талантливых учителей.

По словам Медейко, работа современного учителя и экспертной энциклопедии во многом связана с одной задачей – помочь молодому поколению ориентироваться в большом объеме информации и использовать в учебе проверенные и достоверные факты.