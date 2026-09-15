Почему важно прийти на выборы депутатов в Госдуму

18–20 сентября жители республики выбирают не просто депутатов — они определяют стратегию развития на годы вперед. Федеральный список «Единой России» в Татарстане возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов, что подчеркивает: партия идет на выборы как единая команда, с опорой на опыт и конкретные результаты.





Поддерживая «Единую Россию», избиратели голосуют за проверенный курс и понятный план дальнейшей работы.

Это гражданская ответственность и право влиять на федеральные решения

Выборы в Госдуму — это главный политический процесс года, потому что именно депутаты принимают законы, определяющие размер пенсий, пособий, налогов, правила ведения бизнеса и поддержки семей. Прийти на избирательный участок — значит показать, что вам не все равно, кто будет представлять Татарстан в высшем законодательном органе страны. Это возможность выбрать конкретных людей, которые будут отстаивать интересы республики на уровне Российской Федерации. Каждый голос — это вклад в формирование федеральной повестки, учитывающей интересы и потребности жителей Татарстана.

Это ставка на опыт и реальные достижения команды Татарстана

Выбирая «Единую Россию», мы выбираем не красивые лозунги, а результаты, подтвержденные цифрами. Татарстан стабильно входит в топ-10 регионов России по объему промышленного производства, строительству и сельскому хозяйству. Валовой региональный продукт впервые превысил 5,2 трлн рублей. Безработица — одна из самых низких в стране (1,7 %). Республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе по уровню занятости населения. Особые экономические зоны «Алабуга», «Иннополис» и «Зеленая Долина» обеспечили работой 30 тысяч человек, привлекли сотни миллиардов инвестиций. Именно этот опыт и умение добиваться поставленных целей команда Татарстана намерена использовать, представляя интересы республики на федеральном уровне.

Это социальная политика, которая защищает каждую семью

В Татарстане выстроена одна из самых сильных в России систем социальной поддержки. Сегодня в республике действует 65 мер социальной поддержки. Материнский капитал, статус «студенческая семья» с выплатой 100 тысяч рублей, адресная помощь семьям участников СВО — все это работает на практике. За последние пять лет построены 43 школы и 36 детских садов. В 2026 году планируется капитально отремонтировать еще 76 школ и 28 детских садов. В республике работают 1 654 фельдшерско-акушерских пункта и 27 мобильных медицинских комплексов. Более 85 % детей охвачены дополнительным образованием — один из лучших показателей в стране. Эти вложения в человека — основа уверенности семей в завтрашнем дне, и депутаты от «Единой России» будут защищать такие же подходы на федеральном уровне.

Это рост качества жизни и забота о повседневном комфорте

Визитной карточкой работы последних лет стала масштабная программа по благоустройству. По программе «Наш двор» обновлены 5 851 двор — перемены почувствовали 1,65 миллиона жителей. За десять лет в республике преобразились более 450 парков и скверов. Татарстан стабильно лидирует во всероссийских конкурсах комфортной городской среды. Важно, что изменения касаются не только Казани и Набережных Челнов, но и малых городов, поселков и сел. В 2025 году благоустроено 677 дворов, в 2026-м планируется еще 560. Ежегодно ремонтируется свыше тысячи километров дорог. Казань вошла в тройку крупнейших городов России с самой комфортной городской средой, а республика лидирует в ПФО по этому показателю. Такой результат — следствие системного подхода: инфраструктурные проекты рассматриваются не как самоцель, а как способ сделать жизнь людей удобнее, безопаснее и комфортнее. Именно такую стратегию команда «Единой России» от Татарстана будет продвигать в Госдуме.

Это масштабные инфраструктурные проекты на годы вперед

Голосуя за «Единую Россию», жители Татарстана поддерживают не только уже реализованные проекты, но и долгосрочный план развития республики. В 2026 году на благоустройство территорий Татарстана направлено более 4,5 миллиарда рублей. Продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры с бюджетом 11,7 миллиарда рублей — планируется модернизировать 136 объектов, что улучшит качество услуг для более чем миллиона татарстанцев. Запущена программа комплексной модернизации улично-дорожной сети с объемом финансирования более 79 миллиардов рублей. Эти проекты — логичное продолжение курса Татарстана: сначала республика создавала новые общественные пространства, а теперь настала очередь модернизации базовой инфраструктуры, обеспечивающей повседневный комфорт. В Госдуме команда Татарстана будет добиваться федеральной поддержки для этих и новых инициатив.

Это поддержка тех, кто защищает страну, и выполнение наказов

Отдельное направление — помощь участникам специальной военной операции и их семьям. С февраля 2022 года в зону СВО и подшефные города направлено 4,6 тысячи тонн гуманитарной помощи, почти 300 грузовых машин. Более 14,5 тысячи семей получили адресную поддержку от депутатов. 70 % ветеранов уже трудоустроены, более ста открыли собственное дело. Свыше 10 тысяч детей участников СВО получили питание, путевки и учебники.

В Народную программу «Единой России» в 2021 году вошло около 6 тысяч инициатив от жителей Татарстана. Сегодня выполнено 85 % этих наказов. При подготовке новой редакции программы жители республики внесли более 43 тысяч предложений.

Это реальная работа, которая будет продолжена, и именно поэтому важно, чтобы в Госдуме Татарстан представляла команда, уже доказавшая свою эффективность на деле.

Это ваш личный вклад в будущее республики и страны

Выборы в Госдуму — момент, когда каждый может повлиять на план развития республики. «Единая Россия» в Татарстане показала, что умеет слышать людей и превращать их запросы в конкретные дела. Новая программа партии продолжает уже реализованные проекты и определяет следующие шаги развития: расширение поддержки семей, модернизация инфраструктуры, развитие IT и предпринимательства, создание рабочих мест, продолжение благоустройства. Приоритет — человек и условия, в которых он живет, работает и растит детей. Голос за «Единую Россию» — это голос за стабильность, развитие и ответственность власти перед жителями.

Приходите 18–20 сентября на избирательные участки. Сделайте выбор в пользу дальнейшего развития Татарстана. Проголосуйте за команду «Единой России» во главе с Рустамом Миннихановым — за тех, кто уже доказал свою эффективность и продолжит отстаивать интересы Татарстана в Государственной Думе.

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Кутилов Владимир Леонидович, место жительства: Республика Татарстан, Лаишевский район, д. Кзыл-Иль. Заказчик: Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж: 1 экз. Дата изготовления: 04.09.2026. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».