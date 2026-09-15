Военный прокурор Мунко Цыренов: «За каждым обращением – человек с его историей»

Более трех лет военную прокуратуру Казанского гарнизона возглавляет подполковник юстиции Мунко Цыренов. О том, как устроена военная прокуратура, какие задачи решает, он рассказал главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж».





Мунко Цыренов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для нас главное, чтобы каждый заявитель получил помощь»

Мунко Данзанович, расскажите об истории военной прокуратуры Казанского гарнизона. Какова специфика ее деятельности и какие ключевые задачи она решает?

В прошлом году военная прокуратура Казанского гарнизона отметила 85-летний юбилей. Из архивных источников нам известно, что самое раннее упоминание о первом коллективе датируется 1939 годом. Именно с этого времени в Татарстане существует военная прокуратура.

На данный момент военная прокуратура Казанского гарнизона осуществляет надзор за соблюдением законов органами военного управления и должностными лицами воинских частей, учреждений и организаций Минобороны, МЧС, Росгвардии, ДОСААФ России и других на территории трех регионов: Татарстана, Чувашии и Марий Эл. До 2007 года существовала еще военная прокуратура Йошкар-Олинского гарнизона, а сейчас в Йошкар-Оле находится прокурорский участок военной прокуратуры Казанского гарнизона с зоной ответственности Марий Эл и Чувашия, где наши офицеры также осуществляют свои полномочия.

В нынешних реалиях ключевая задача военной прокуратуры – всесторонняя правовая поддержка и защита прав военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей. Наши усилия направлены на полную и своевременную реализацию социальных гарантий этой заслуживающей особого внимания категории граждан. Для этого регулярно проводим личные приемы, поступившие обращения рассматриваем в первоочередном порядке.

Особое внимание уделяется вопросам поддержания надзорными средствами высокого уровня боеготовности войск, исполнения заданий государственного оборонного заказа, обеспечения сохранности и надлежащего использования военного имущества и бюджетных средств.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С какими вопросами обращаются граждане и военнослужащие?

Основная масса поступающих обращений военнослужащих затрагивает вопросы о порядке реализации прав ими и членами их семей. По вопросам мер социальной поддержки обращаются супруги и родители участников специальной военной операции, к сожалению, погибших и пропавших без вести при исполнении воинского долга. Нередки случаи заявлений с просьбой в установлении местонахождения родственников, о которых длительное время нет сведений.

Каждое обращение внимательно изучается, при необходимости получения дополнительных сведений наши работники обязательно связываются лично с заявителем, выясняют подробности. Стараемся все решить в максимально коротки сроки. Рассмотрение всех обращений и реальное обеспечение прав граждан берется на контроль.

Как оценивается результативность вашей работы? По количеству обращений?

Мы не ориентируемся на количество. Для нас важно, чтобы каждое заявление было рассмотрено и не осталось без внимания. Даже если поставленные в обращении вопросы относятся к компетенции другой военной прокуратуры, например, по месту службы военнослужащего в другом регионе, мы незамедлительно отправляем его по электронным каналам связи нашим коллегам. В том случае, когда тематика заявления касается обеспечения социальных прав, мер поддержки или специальных льгот местными органами в отношении семей военнослужащих или лиц, уволенных в запас после службы, эти вопросы решаются совместно с республиканскими, городскими и районными прокуратурами.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Работу по поддержке участников СВО ведем в тесном взаимодействии с правительствами республик»

Насколько эффективно получается решать вопросы, возникающие у участников СВО и членов их семей?

С уверенностью могу сказать, что все вопросы решаются эффективно. Это возможно во многом благодаря тому, что не только в Татарстане, но и в соседних регионах, где военная прокуратура Казанского гарнизона осуществляет свои полномочия, действует комплекс мер поддержки для участников спецоперации, который включает стимулирующие выплаты за заключение контракта, ранение или гибель военнослужащего, а также другие меры, например выплаты на детей и бесплатное питание.

Если говорить про федеральные меры, они едины для всех регионов – это и выплаты, и присвоение статуса ветерана боевых действий, если человек принимал участие в боевых действиях, и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и так далее.

Есть льготы, установленные главами субъектов Российской Федерации, и они отличаются. На примере Татарстана можно констатировать, что система социальной поддержки здесь выстроена на очень достойном уровне. Эта работа проводится в тесном взаимодействии исполнительной власти республики, военной прокуратуры и прокуратуры Татарстана, профильных министерств и ведомств. Возникающие вопросы обсуждаются на межведомственных совещаниях.

Взаимодействие осуществляется ежедневно, как говорится, в режиме онлайн с соответствующими руководителями республиканского уровня, главами муниципальных образований.

Такая же социально значимая работа ведется в республиках Чувашия и Марий Эл.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Реагирование осуществляется не только на прямые нарушения прав, но и для оказания помощи, например, престарелым родителям военнослужащих, исполняющих свой воинский долг в зоне СВО, в решении социальных проблем, вопросов благоустройства. Такие вопросы решаются в тесном контакте с главами органов местного самоуправления. Как правило, находим положительный отклик.

Еще одно из важнейших направлений нашей работы – это личный прием граждан. Всех внимательно выслушиваем, даем необходимые разъяснения законодательства, порядка реализации прав, получения необходимых документов, при наличии информации о нарушении закона проводим проверки, добиваемся восстановления прав заявителей. Систематически эти мероприятия проводим совместно с Фондом «Защитники Отечества», в том числе на местах.

«От Татарстана у меня только положительные эмоции»

Вы служили в разных регионах и уже четыре года – в столице Татарстана. Как складывается взаимодействие с местными органами власти, с общественностью в республике? Каковы впечатления от службы здесь?

Жить и проходить службу в таком регионе – большая честь. Я служил 10 лет на Востоке: в Бурятии, Амурской области и Хабаровском крае. У каждого из этих регионов свои плюсы.

От службы в Казанском гарнизоне у меня исключительно положительные впечатления. Взаимопонимание с руководством республики и иными органами власти на высоте: всегда можно обсудить любые рабочие вопросы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Есть служебные обязанности у военных прокуроров, а есть и моменты, связанные с нерабочей деятельностью: спорт, отдых. Участвует ли в этих сферах жизни своих подчиненных руководство прокуратуры?

Не буду скрывать, работы у сотрудников прокуратуры достаточно, время на досуг, культурные и спортивные мероприятия практически приходится выкраивать. Но это необходимо.

У нас в коллективе нет ни одного уроженца Татарстана, поэтому жизнь в коллективе начинается со знакомства со спецификой региона. Все новые сотрудники посещают обзорную экскурсию по городу, а также Национальный музей республики, культурно-этнографические места, такие как остров-град Свияжск, музей-заповедник Болгар. Экскурсии проходят не только для офицеров, но и для членов их семей.

Мы регулярно принимаем участие в межведомственных соревнованиях по футболу и волейболу – например, в ежегодном турнире по мини-футболу среди представителей силовых ведомств Татарстана, проводимом ко Дню Победы прокуратурой республики. Наряду с прокурорскими в соревнованиях принимают участие команды Следственного комитета, МВД, МЧС России, Росгвардии, таможни, судебных приставов, офицеры Высшего танкового и Суворовского военных училищ.

Ведется определенная военно-патриотическая работа. Так, ежегодно 1 сентября, в День образования органов военной прокуратуры, коллектив регулярно посещает мемориал, посвященный бывшему Главному военному прокурору Советского Союза Николаю Порфирьевичу Афанасьеву, открытый в 2021 году в Мамадыше, куда Афанасьев переехал в детстве из Кировской губернии, где вырос и сформировался как личность.