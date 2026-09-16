Юные таланты из Татарстана выступят на фестивале «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки РТ

С 15 по 19 сентября в Уфе проходит окружной фестиваль воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО». Татарстан на мероприятии представляет делегация из 25 человек – 22 воспитанников и трех сопровождающих, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Фестиваль проходит на территории парка «Патриот» площадью более 200 гектаров. Для участников организовали экскурсии, во время которых они познакомятся с экспозицией военной техники, посетят мемориальную Аллею Славы и интерактивный комплекс «Партизанская деревня», воссоздающий быт солдат времен Великой Отечественной войны.

Центральным событием станет конкурс детского творчества «Звезды детства». Участники представят номера в вокале, хореографии и художественной декламации.

Также юные представители Татарстана примут участие в конкурсе прикладного творчества «МастерОК», спартакиаде «Спортивный Олимп Приволжья», интеллектуально-развивающей игре «Ума палата» и кулинарном поединке «Кулинарное мастерство». Кроме того, ребята снимут короткометражное видео.

Напомним, образовательные организации Татарстана принимают активное участие в проектах Приволжского федерального округа и федеральных инициативах. Среди них: Олимпиада «IQ ПФО», фестиваль «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО», проект ПФО «Герои Отечества», военно-патриотическая игра «Гвардеец» ПФО, а также мероприятия Российского общества «Знание» и федерального проекта «Навигаторы детства», реализуемого при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.