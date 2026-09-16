Ирада Аюпова: «Государство должно воспитывать потребность в культурном благе»

В Татарском театре драмы и комедии им. Тинчурина прошла встреча министра культуры Татарстана с прессой. Разговор с журналистами прошел в формате дружеского общения и не принес громких новостей, однако в ходе общения министр поделилась своим видением современной культуры. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Встреча журналистов с министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой прошла в формате дружеского общения в татарском театре Тинчурина

Фото: предоставлено Министерством культуры РТ

«В жизни осталось очень мало человеческой коммуникации»

Встреча журналистов с министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой прошла в формате дружеского общения в татарском театре Тинчурина.

«Хочется пообщаться по-человечески. На самом деле, очень мало в жизни осталось человеческой коммуникации, все смотрят сквозь маски, какие-то должности. Боимся мы все друг друга», – начала диалог с прессой Аюпова.

Встреча в театре Тинчурина была организована в преддверии четвертого квартала. Как известно, министр устраивает встречу с прессой в декабре, поэтому беседа с журналистами носила скорее неофициальный характер, несмотря на камеры, включенные диктофоны.

«Почти весь год, по большому счету, уже прошел – осталась только театральная история (имеется в виду декабрьский юбилей татарского театра, – прим. Т-и), хотя и другие проекты будут в четвертом квартале организованы», – рассказала министр.

На правах символического хозяина площадки к чаепитию присоединился главный режиссер театра Айдар Заббаров.

Встреча в театре Тинчурина была организована в преддверии четвертого квартала Фото: предоставлено Министерством культуры РТ

«Мы живем глобальными проектами, не замечая боли человека, который находится рядом»

Одной из первых явно очерченных тем стала тема урбанизации, которую татарская культура пытается осмыслить до сих пор. Ее обсуждение началось с упоминания фильма «Мон» Софьи Чигировой, который в этом году принимал участие в основном конкурсе казанского фестиваля кино «Алтын минбар» от Татарстана.

«Для меня это фильм про то, что сегодня большинство людей живет в межпоколенческом коконе. Еще не все полностью осмыслили последствия урбанизации начала XX века. Сегодняшняя картина мира – это следствие той урбанизации», – считает Аюпова.

Частью этого глобального осмысления стала тема отношений между поколениями. В те времена зародилось понятие нуклеарной семьи, когда дети создают собственные семьи и живут отдельно от родителей. Массовое пенсионное обеспечение – также новинка XX века, так как раньше, чтобы обеспечить себе благополучную старость, люди и воспитывали детей. И вот сегодня дети в силу того, что жизнь стала неизмеримо быстрее, чем 100 лет назад, не могут заботиться о старшем поколении без ущерба для своей карьеры или даже личной жизни.

«Мы живем какими-то глобальными проектами, не замечая боли человека, который находится рядом. В суете нет времени на то, чтобы заботиться об этих людях. Спроси каждого человека в возрасте, и он скажет, что боится быть в тягость», – рассказала министр.

В молодости о таких проблемах не задумываются, а после 50 лет вопрос становится актуальным.

Ирада Аюпова: «Качество трудовых ресурсов – это то, за что мы будем бороться в будущем» Фото: предоставлено Министерством культуры РТ

«Очень часто культура воспринимается исключительно как социальная сфера»

«Мы много говорим о духовных нравственных ценностях, но культура бессмысленного материального потребления, которая насаживалась в 90-е, быстро не уйдет. Есть понятие пирамиды Маслоу, когда нужно утолить свои базовые физические потребности, чтобы выйти на следующий уровень», – заметила она.

Сегодня, по мнению министра, корзина потребления человека, который смог повысить свой уровень, не меняется, то есть не происходит перехода с одной ступени на другую. В этом Аюпова видит глобальную проблему: такой потребитель не пойдет помогать в детский дом, а будет расходовать избыток дохода на уже удовлетворенные физические потребности.

«Очень часто культура воспринимается исключительно как социальная сфера», – считает министр.

Под «социальной сферой» Аюпова имеет в виду сферу государственных гарантий. Однако в то же время она отмечает, что сегодня в республике сферу культуры осмысляют как способ развития человеческого капитала и часть инвестиционной политики.

«Качество трудовых ресурсов – это то, за что мы будем бороться в будущем», – отметила Аюпова.

Аюпова отметила значение образования и культуры для оценки инвестиционной привлекательности. Маргинальная среда накладывает барьер для инвестиций Фото: предоставлено Министерством культуры РТ

«Адаптивность традиционной культуры к современным реалиям и запросам – это то, что нужно принять»

Ссылаясь на исследования журнала International Living, Аюпова отметила значение образования и культуры для оценки инвестиционной привлекательности. Маргинальная среда накладывает барьер для инвестиций.

«Для меня, как для министра культуры, очень важно, чтобы культура позиционировалась не с точки зрения библиотек, а с точки зрения востребованности качественного культурного контента в обществе и восприятия этого культурного контента как инструмента для личностного роста», – сказала Аюпова.

Культурный след – это единственный след, который оставляет после себя цивилизация, и культурные институции должны это осознавать, добавила она.

Несколько слов министр культуры сказала и про «традиционную культуру».

«Я абсолютно не понимаю позицию, что нематериальное наследие должно быть законсервировано. Это неправда. Разве наша музыкальная культура пять веков назад была такой же, как сейчас? Мир меняется, поэтому адаптивность традиционной культуры к современным реалиям и запросам – это то, что нужно принять», – заявила она.

В ходе чаепития разговор зашел и об определении искусства. По мнению министра, если человек делает что-то на высоком профессиональном уровне, то это уже искусство.

В ходе чаепития разговор зашел и об определении искусства Фото: предоставлено Министерством культуры РТ

«Я считаю, что государство должно воспитывать потребность в культурном благе»

Одной из самых ярких тем, которая родила оживленное обсуждение как среди журналистов, так и блогеров, стал театр. Поводом для спора стал переезд театра Камала, который и спустя год продолжает вызывать дискуссии в культурной среде. За это время аудитория театра изменилась – стала моложе.

Затем участники встречи перешли к обсуждению репертуара театра Камала, в котором остаются спектакли с низкими продажами билетов, и «Отелло» театра Тинчурина. Последний, по признанию Айдара Заббарова, перестал оправдывать ожидания театра. Аюпова отметила, что зрители все чаще покупают билеты в день спектакля, а не за несколько недель или месяцев.

«Сегодня горизонт планирования культурного досуга снизился», – сослалась Аюпова на «Коммерсантъ».

У театра проекты должны быть коммерчески успешные, но должны быть и имиджевые продукты, сказала министр.

«Если мы говорим про классический татарский театр, на протяжении длительного периода спектакли были ориентированы на старшее поколение, людей, у которых сформировалась культура похода в театр в 1960-е, 1970-е годы. Репертуар был заточен под них», – рассказала министр.

Многие современные зрители выросли вне культуры похода в театр, и приобщить их к классическому театру нельзя. Нужно создавать контент, который будет востребован у нового зрителя.

«Нельзя говорить о том, что государство должно снять с себя ответственность за формирование культурных потребностей. Я считаю, что государство должно воспитывать потребность в культурном благе», – считает министр.