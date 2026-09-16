Ансамбль Росгвардии выступил в Казани в честь 215-летия войск правопорядка

В Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева 15 сентября в ходе гастролей прошел концерт орденоносного Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии (орден «За заслуги в культуре и искусстве») под управлением художественного руководителя и главного дирижера ансамбля – заслуженного артиста России генерал-майора Виктора Елисеева.

Гастроли приурочены к празднованию двойного юбилея: в 2026 году отмечается 215-я годовщина образования войск правопорядка России (история которых ведется с создания внутренней стражи в 1811 году) и десятилетие самой Росгвардии.

«Своим творчеством мы рассказываем о Росгвардии: о том, что она делает и какие у нас замечательные солдаты – как мужественно они выполняют задачи на СВО», – поделился мнением художественный руководитель ансамбля генерал-майор Виктор Елисеев.

Вокальные и оркестровые партии, исполненные с участием академического хора, медных духовых инструментов и баяна, сопровождались номерами балетной группы. Артисты ансамбля в исторической военной форме представили театрализованные хореографические постановки. В исполнении ансамбля прозвучали лучшие произведения отечественного искусства разных лет: советские песни о Великой Отечественной войне и современные патриотические композиции.

«Очень люблю этот город: тёплый, душевный! Люди здесь хорошие, отзывчивые – всегда укажут дорогу... Уже боюсь спрашивать у местных, как добраться куда-либо, после случая, когда меня даже проводили до места!», – сказал несколько слов о своем пребывании в Казани генерал-майор Елисеев

На концерт пришли как родственники воинов правопорядка, так и казанцы, решившие провести вечер за прослушиванием оркестровой музыки. «У меня и сын в Росгвардии, и зять...» На вопрос, не волнуется ли она за них, женщина ответила: «А чего волноваться – горжусь!», – поделилась в ожидании третьего звонка одна из зрительниц.

Концерты творческого коллектива с успехом прошли в Нижнем Новгороде, Самаре, Чебоксарах и Ульяновске. Выступление в Казани 15 сентября стало последним в ходе гастролей оркестра по городам Волги.

От имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова коллективу ансамбля вручили огромную корзину цветов.

Академический ансамбль песни и пляски – первый профессиональный творческий коллектив подобного рода в отечественных войсках правопорядка. Коллектив создан в 1973 году, а в год пятидесятилетия награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Виктор Елисеев – Герой труда, заслуженный артист России и профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Должность начальника, художественного руководителя и главного дирижера ансамбля он бессменно занимает с 1985 года.

Материал подготовлен при участии Артура Константинова

Фото предоставлено Артуром Константиновым