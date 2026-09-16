Гатиятулин: «Кто выигрывает пятак — тот, как правило, выигрывает игру»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в первом «Зеленом дерби» регулярного чемпионата сезона 2026/27.

Наставник казанцев отметил, что календарь дал команде непростые матчи: два дня назад в Нижнем Новгороде было открытие новой арены, а сегодня — первый домашний матч «Салавата» и сразу дерби, и соперники были предельно мотивированы. По его словам, первый период не совсем получился: команда не попала в темп, много ошибалась, соперник повел в счете.

– После удачного старта в плане результата календарь дал нам такие матчи: два дня назад в Нижнем Новгороде было открытие новой арены, сегодня – первый домашний матч «Салавата Юлаева», и сразу дерби. Понятно, что соперники были предельно мотивированы. Для нас это хорошая проверка. Первый период не совсем получился – наверное, не попали в темп, много ошибались, соперник повёл в счете. Но мы проявили хорошее качество – смогли прибавлять по ходу матча. Это важно, потому что игровой рисунок проще поправить, чем искать характер и волю к победе. Нашим болельщикам спасибо за поддержку, – приводит слова наставника пресс-служба казанского клуба.

Гатиятулин подчеркнул, что команда смогла прибавить по ходу встречи: в первом периоде было много потерь, затем их стало меньше, игру отодвинули от своих ворот и стали создавать опасные моменты в зоне атаки. Он также согласился, что игра на пятаке и трафик перед воротами стали значительным фактором победы, назвав это хоккейной истиной.

– Первый период нам не удался, было много потерь. Затем их стало меньше, в какой-то момент отодвинули игру от своих ворот, стали создавать опасные моменты в зоне атаки. Так по ходу матча и прибавляли. Да, это один из основных моментов, хоккейная истина: кто выигрывает пятак, тот, как правило, выигрывает игру. Какие-то вещи, которые мы готовим, наши задумки воплощаются. Но пока целостного матча не получается, поэтому будем над этим работать, – пояснил тренер.

Отвечая на вопрос о физическом состоянии команды, тренер отметил, что на этом этапе важно посмотреть сочетания и понять, как ребята проявляют себя в разных условиях и с разными соперниками. Он рассказал, что во время тайм-аута команде напомнили о необходимости успокоиться и сыграть рационально.

– На этом этапе для нас важно посмотреть сочетания, увидеть, как ребята проявляют себя в разных условиях и с разными соперниками. Календарь насыщенный, поэтому получаем хорошую информацию для тренерского штаба, чтобы вести аналитическую работу и делать определённые выводы. Сейчас мы ищем баланс звеньев. В таких ситуациях у нас есть спецбригады, которые выходят на лёд. Ребятам просто напомнили, что в первую очередь нужно успокоиться и сыграть рационально. Ребята молодцы: сыграли без спешки, где нужно – прибавили, где нужно – выдержали паузу. Получился хороший момент, – поделился Гатиятулин.

Отдельно Гатиятулин остановился на Кевине Хейсе, подчеркнув, что канадец приехал не как «мессия», а как игрок с огромным потенциалом, которому нужно время на адаптацию — примерно от 10 до 20 матчей.

– Будем смотреть. Мы понимали, что это игрок с огромным потенциалом, мастер. При этом понимали, что к нам приедет не мессия, который сразу забьет все голы. Всё учитываем: у него практически полгода не было игровой практики. В первую очередь нужно помочь ему улучшить физическое состояние и адаптироваться в Лиге. Такая смена обстановки требует времени – примерно от 10 до 20 матчей. Но надеемся, что благодаря его опыту адаптация пройдет быстрее. Наша задача – находить эффективные сочетания. Это касается и Кевина, и других ребят, – добавил он.

Гатиятулин также оценил адаптацию новичков, включая Егора Соколова, и признал, что стабильных сочетаний пока нет. Комментируя отсутствие очков у Александра Хмелевского, наставник заявил, что дополнительного давления на игрока нет. Он отметил ретро-форму команды как дань уважения традициям и болельщикам.

– У каждого тренера и тренерского штаба свои требования, мы всё это учитываем. Есть определённые детали, которые нужно поправить, игроку требуется время, чтобы перестроиться. Но ещё раз повторюсь: сегодня проявили хорошие качества – характер и волю к победе. Очевидно, что если что-то не идёт, нужно что-то менять. Поэтому приняли решение вернуться к другим сочетаниям. Какие-то связки сейчас вырисовываются, но стабильности пока нет. Мы разговариваем и с Сашей, и со всеми ребятами, объясняем, в чём можно прибавлять. Я понимаю, почему звучит этот вопрос, но попади он сегодня в ворота или сыграй штанга в нашу пользу – в графе заброшенных шайб у Саши был бы уже не ноль. Пока штанги играют не в нашу пользу. Да, конечно, мы разговариваем, объясняем. Но на данном этапе важна именно командная игра. Будет стабильность в ней – будут расти и личные показатели. Это дань уважения традициям, воспоминаниям болельщиков. Такие вещи придают дополнительный интерес к матчам. Думаю, мы постарались сделать всё, чтобы сегодняшняя игра понравилась болельщикам.

В завершение Гатиятулин ответил на вопрос о глубине состава, подчеркнув, что клуб работает в существующих реалиях.

– Да, я об этом говорил, вы повторяете мои слова. Но мы работаем в существующих реалиях. Все ребята, у которых есть контракты с «Ак Барсом», находятся в нашем распоряжении. Стараемся сделать так, чтобы каждый из них прибавлял и вместе с ними прибавляла вся команда, – резюмировал наставник.