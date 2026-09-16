К акции «Вода России» присоединились 352 тыс. татарстанцев

К Всероссийской акции по очистке берегов водоемов «Вода России» в этом году присоединились более 352 тысяч человек из Татарстана. Они вышли на уборку водных объектов.

Об этом сообщил сегодня начальник управления информационных систем и экологического просвещения Минэкологии РТ Дамир Валиуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это федеральный конкурс, Республики Татарстан в нем пять лет является лидером. В этом году мы тоже стараемся эту пальму первенства не упустить. На сегодняшний день в рамках Всероссийской акции «Вода России» более 352 тысяч человек вышли на уборку водных объектов. У нас остается буквально один месяц для уборок», – сказал он.

Валиуллин отметил, что, несмотря на осеннюю непогоду, акции продолжаются в муниципальных районах республики. В них участвуют сотрудники предприятий и организаций. Для уборки прибрежных территорий от мусора организаторы предоставляют участникам необходимый инвентарь.

Акция проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».