Мошенники украли у нижнекамца 120 тыс., обещая продать дешевый бензин

Житель Нижнекамска лишился 120 тысяч рублей после того, как перешел по ссылке с предложением купить дешевый бензин. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о противодействии мошенничеству рассказал прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ Алмаз Фаттахов.

«Правоохранительные органы Нижнекамска зафиксировали случаи хищения денежных средств с использованием вредоносного программного обеспечения. Пострадавший, житель Нижнекамска, в интернете увидел всплывающее окно с предложением приобрести бензин по выгодной цене», – рассказал он.

Перейдя по указанной в объявлении ссылке, нижнекамец заразил свое устройство вредоносной программой. Спустя некоторое время с банковской карты ничего не подозревающего мужчины списалось 120 тысяч рублей.

Алмаз Фаттахов также отметил, что злоумышленники оперативно адаптируются к ситуации и используют острые социальные темы для обмана граждан. Какие схемы обмана сегодня наиболее распространены и как действуют мошенники в Татарстане, – в материале «Татар-информа»