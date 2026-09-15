В Казани молодые авторы проектов смогут побороться за гранты до 1 млн рублей

Приволжский форум «Конструктив» пройдет в Казани с 11 по 14 октября. В его рамках состоится конкурс «Росмолодежь.Гранты», победители которого смогут получить до 1 млн рублей на реализацию социально значимых проектов.

Участниками форума станут молодежь и специалисты в сфере молодежной политики. Основной темой мероприятия станет цифровая, информационная и психологическая безопасность. Участники обсудят распознавание интернет-мошенничества и манипуляций, работу с информацией и противодействие вовлечению молодежи в деструктивную деятельность.

К участию в конкурсе «Росмолодежь.Гранты» приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет. Заявки принимаются в 18 номинациях, охватывающих различные направления молодежных инициатив.

В частности, проекты могут быть посвящены развитию молодежной занятости и малых территорий, межкультурному диалогу, экологическому просвещению, творчеству, спорту и здоровому образу жизни, добровольчеству, молодежным медиа, сохранению исторической памяти, семейным ценностям, науке и технологиям.

Защита проектов пройдет 12–14 октября в Казани в рамках форума «Конструктив». Заявки принимаются до 12:00 мск 24 сентября 2026 года на сайте.