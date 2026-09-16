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Экономика 16 сентября 2026 14:15

Электромобиль «Атом» запустили в серийное производство

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Электромобиль «Атом» запустили в серийное производство
Фото: max.ru/kamaz_officialgroup

На Московском автомобильном заводе «Москвич» началось серийное производство отечественного электромобиля «Атом». Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «КАМАЗ».

На площадке организован полный технологический цикл сборки автомобиля. Он включает мелкоузловую сварку кузова, окраску, антикоррозионную обработку, сборку, настройку и регулировку механической части, конфигурирование и калибровку электронных систем, тестирование и финальный контроль качества.

Для обслуживания электромобилей уже заключены договоры с 26 сервисными партнерами в восьми городах России. Сеть планируют расширить до 16 городов к 2027 году и до 48 городов к 2029 году.

#электроавтомобиль #Москвич #камаз
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