От бывшей больницы до особняка: что продают через «Витрину имущества Татарстана»

«Витрина имущества Татарстана» – портал, где инвесторы могут найти информацию об объектах, доступных для продажи и аренды по всей республике. Почему в нынешних условиях инвесторам может быть выгоднее использовать готовые объекты, чем строить новые, рассказали Минуллина и Аглиуллин на пресс-конференции.





«Витрина» работает не просто как информационный ресурс, она становится полноценным инструментом, который доводит заинтересованных инвесторов от конкретного объекта до конкретной сделки»

Фото: © «Татар-информ»

За год через «Витрину имущества РТ» реализовали и сдали в аренду 30 объектов

В июне прошлого года Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана вместе с Агентством инвестиционного развития республики презентовали «Витрину имущества Татарстана». Это портал, на котором размещена информация о муниципальных и республиканских объектах, доступных для продажи и аренды, с фотографиями, кадастровыми данными, сведениями о состоянии и возможных вариантах использования.

«Витрина» работает не просто как информационный ресурс, она становится полноценным инструментом, который доводит заинтересованных инвесторов от конкретного объекта до конкретной сделки, – пояснил на пресс-конференции «Татар-информа» министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

Фаниль Аглиуллин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он напомнил, что задачу по вовлечению неиспользуемого имущества в экономику поставил Президент РФ Владимир Путин. В июне 2024 года на ПМЭФ он отметил необходимость активнее использовать заброшенные и недостроенные объекты, которых по стране десятки тысяч. По словам Президента, при правильном подходе они могут приносить пользу людям и бизнесу.

За первый год работы «Витрины» потенциальные инвесторы оставили через нее более 100 обращений. Сейчас на портале представлено более 460 объектов во всех муниципальных образованиях Татарстана.

Новых владельцев или арендаторов через площадку нашли уже для 30 объектов. Среди них: помещения на улице Низаметдинова, 20 в Набережных Челнах, здание бывшей больницы в Нижнекамском районе и четыре помещения в Казани, которые сдали в аренду. Еще 13 муниципальных объектов реализовали в Алексеевском, Азнакаевском, Балтасинском, Бугульминском, Елабужском, Заинском, Мамадышском, Нурлатском и Тюлячинском районах, а также в Набережных Челнах.

Для малого и среднего бизнеса через «Витрину» заключили 10 договоров аренды муниципального имущества.

Талия Минуллина Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для двух объектов культурного наследия нашли инвесторов благодаря «Витрине имущества РТ»

Отдельно на «Витрине» представлены объекты культурного наследия. Через портал уже нашли инвесторов для двух. Первый – это «Контора управляющего теньковскими имениями князя Гагарина» в Камско-Устьинском районе, двухэтажное здание, построенное в конце XVIII – начале XIX века местным землевладельцем К.С. Нарышкиным. Объект является памятником классицистического стиля, который приобрел в ходе перестроек черты эклектики.

Второй реализованный через «Витрину» объект культурного наследия – это «Дом И. И. Лузинова» в Чистополе, двухэтажный кирпичный особняк в стиле эклектики, построенный во второй половине XIX – начале XX века. Усадьба принадлежала местному купцу Ивану Лузинову. В начале XX века в здании размещался Русский банк внешней торговли.

Особенно интересный период в истории дома пришелся на годы Великой Отечественной войны. С августа 1941-го по июнь 1943 года здесь жил эвакуированный в Чистополь поэт Николай Асеев. После смерти Марины Цветаевой в 1941 году к поэту на несколько дней приехал ее сын Георгий Эфрон.

«Благодаря «Витрине» в оборот вовлечены два объекта культурного наследия, которые очень непросто вовлечь из-за большого количества ограничений. Это говорит о том, что мы все сделали правильно. Проект интересный и пользуется спросом», – прокомментировала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Скриншот презентации

«Витрина имущества» – это инструмент поддержки инвестиционной активности в сложных экономических реалиях

Глава АИР заявила, что необходимо использовать все возможные инструменты, чтобы показатели инвестиционной активности в Татарстане росли.

Она привела данные Росстата за первые полгода 2026 года: инвестиции в основной капитал в России снизились на 9,9% и составили 16,2 трлн рублей.

Положительная динамика зафиксирована только в 23 из 89 регионов, в том числе в Татарстане. В республике объем инвестиций достиг почти 778 млрд рублей, увеличившись на 0,5% по сравнению с январем – июнем 2025 года.

Татарстан стал единственным регионом ПФО, где показатель вырос. В целом по округу инвестиции сократились на 15,4%.

«Сейчас, в той экономической ситуации, в которой мы находимся, очень важно формировать какие-то новые меры поддержки реализации инвестиционных проектов», – добавила Минуллина.

«Витрина имущества РТ» – один из таких инструментов. В отличие от коммерческих порталов, заметила руководитель, «здесь информация точно проверенная, она достоверная».

«Это юридически-правовой механизм без всяких посредников, что тоже говорит о его эффективности. Поэтому мы призываем наших частных инвесторов активнее использовать этот инструмент», – сказала Минуллина.

Скриншот презентации

Почему инвестору выгоднее использовать готовые объекты

Если инвестор возьмет объект, выставленный на «Витрине имущества РТ» под свой проект, то он получит возможность сократить расходы на подключение к инфраструктуре.

«Сейчас зачастую больше половины всех частных инвестиций в общей сумме проекта уходит именно на подведение инженерных сетей, точки подключения. Дорого! Поэтому здесь уже есть все инженерные сети, потому что эти здания так или иначе функционировали. И вот вам хороший резерв, который можно использовать», – отметила Минуллина.

Объекты, размещенные на портале, в первую очередь подойдут для малого и среднего бизнеса. Там можно открыть частные клиники, кружки и секции, предприятия общепита, кофейни и другие сервисные объекты.

И Минуллина, и Аглиуллин признали: ряд объектов, выставленных на портале, нуждается в ремонте. Какие затраты на него потребуются, зависит от состояния конкретного здания и будущего назначения.

«Конечно, муниципальное и региональное имущество тоже ветшает. Чем дольше оно стоит без использования, тем больше средств в него придется вкладывать либо бюджету, либо частным инвесторам. Поэтому его, конечно, нужно быстрее вовлекать в хозяйственный оборот. И чем раньше мы это сделаем, тем дешевле это будет и для инвестора, и для государства», – сказала Минуллина.

Скриншот презентации

Как изменится «Витрина имущества РТ» в будущем

В дальнейшем «Витрину имущества Татарстана» хотят превратить из каталога доступного имущества в полноценный канал привлечения инвесторов. Для этого о возможностях инструмента будут рассказывать на профильных форумах, конференциях и деловых мероприятиях.

Портал планируют доработать технически. Сейчас информацию в него вносят муниципалитеты, поэтому данные и фотографии могут отличаться по формату и качеству. В дальнейшем хотят сделать «Витрину» удобнее для пользователей, которые заходят с мобильных устройств.

«Нам есть над чем работать. Сейчас делаем технически, чтобы можно было открывать «Витрину» на разных гаджетах. Мы продолжаем работу над тем, чтобы этот инструмент стал полезнее для инвесторов», – заключила Минуллина.