Ахметов ознакомился с работой племенного предприятия в Высокогорском районе

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов посетил племенное предприятие «Элита» в Высокогорском районе. Он ознакомился с работой предприятия и пообщался с трудовым коллективом, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Организация работает с 1977 года и является селекционно-генетическим центром молочного животноводства Татарстана. Предприятие производит и реализует семенной материал быков-производителей, а также оказывает услуги по анализу качества молока и кормов.

Сейчас на предприятии содержится около 60 быков-производителей семи основных пород. Продукцию поставляют в районы Татарстана, а также Самарскую и Калининградскую области, Хабаровский и Краснодарский края, Марий Эл. Крупнейшим зарубежным партнером является Узбекистан.

Помимо производства семенного материала, на предприятии работают лаборатории спектрального анализа качества кормов и селекционного контроля качества молока. Их услуги позволяют проводить оценку качества продукции и кормовой базы.

В Высокогорском районе на 1 сентября 2026 года искусственно осеменили 4 097 коров и телок – это 100% от показателя за аналогичный период прошлого года. В том числе осеменено 1 136 телок. Охват искусственным осеменением в районе составляет 85%, в личных подсобных хозяйствах – более 70%.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах района превышает 11,5 тыс. голов, увеличившись за год на 325 голов. Численность молочных коров составляет более 3,8 тыс. голов – на 135 больше прошлогоднего показателя.

За восемь месяцев 2026 года хозяйства Высокогорского района произвели около 22,3 тыс. тонн молока, что составляет 104% к уровню аналогичного периода 2025 года. Удой на одну корову достиг 5 787 кг, увеличившись на 181 кг. Производство и выращивание мяса составило 2 тыс. тонн.

Во время визита Ахметов обсудил с коллективом предприятия перспективы производства. Отдельное внимание уделяется трудоустройству ветеранов специальной военной операции: сейчас на предприятии работает один ветеран СВО, который занимает должность оператора автоматизированных газовых котлов.

Предприятие также сотрудничает со студентами и выпускниками профильных вузов. В 2026 году молодой специалист, окончивший Казанский государственный аграрный университет, вернулся в родной район и был направлен на работу в соответствии с полученной квалификацией в «ГПП «Элита».