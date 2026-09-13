Увидеть Москву и сыграть вничью: Артига не смог одолеть ЦСКА в большинстве

К восьмому туру чемпионата команды подходили в разных частях таблицы: армейцы уверенно дышали в спину «Краснодару», а казанцы, чередуя ничьи, плелись на стандартном восьмом месте. И для одних, и для других этот матч мог стать прорывом. Подробнее – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Красная Рейса, бодрый «Рубин», память о Перхуне

За час до матча у «ВЭБ Арены» уже достаточно многолюдно. Только любезные стюарды огорчают нас – дескать, вход для СМИ с другой стороны здания. Но предлагают срезать путь – через дырку в заборе и чащу. Ну что ж, предложение принимается. При этом, напомню, это стадион, который когда-то принимал еврокубки.

Добравшись до нужной точки, заходим. Внутри все в символике клуба. Перед началом игры символический удар по мячу вышли сделать вдова и дочка легендарного вратаря москвичей Сергея Перхуна. Напомним, он погиб в конце августа 2001 года, столкнувшись в матче чемпионата страны с Будуном Будуновым. Также под своды арены была вывешена футболка с 16-м номером.

В стартовом составе гостей без премудростей – Артига словно нащупал хорошее сочетание и решил его применить. Вернулся Игор Вуячич. В центре, как всегда, Ходжа и Юкич. В нападении баражирует Сиве. Хозяева с первых секунд задали такой темп, что Юкич в центре поля теряет мяч, а дальше в штрафной казанцев Ходжа бьет по ногам Кисляку. Судья сначала даже не обратил внимания, но, посоветовавшись с ВАР, пошел смотреть. И увидел – пенальти.

Его очень хладнокровно реализовал Иван Обляков. Он пробил настолько впритирку со штангой, что у Евгения Ставера шансов не было. Хотя казанский голкипер с углом угадал. ЦСКА быстро двигал мяч, иногда казалось, что парни Игдисамова будто летают по газону.

Но все изменилось на 15-й минуте игры. Матеус Рейс решил играть до конца в обычном игровом эпизоде против Андерсона Арройо у своей штрафной. Если честно, с трибуны казалось, что сыграл сначала в мяч. Но повтор с монитора нас убедил: в ногу – это красная. Он потом еще зачем-то, уходя, оттолкнул арбитра. Впереди были 75 минут. Подчеркнем, что Рейс не первый раз в этом сезоне подводит ЦСКА: похожий случай был против «Краснодара», когда он просто так толкнул соперника в грудь.

«Понятно, что остаться в меньшинстве на 15-й минуте – это нарушение всех планов на игру, в том числе и по заменам. Думаю, что нельзя так играть перед штрафной на 15-й минуте. Момент сложился так, что Матеус хотел перехватить этот мяч, задрал ногу высоко и получилось случайное несчастье, я бы так это назвал. По поводу санкций говорить не готов, надо, чтобы эмоции улеглись. Я еще не успел поговорить с Матеусом, так что мы завтра сядем и обсудим это на спокойную голову», – сказал Игдисамов журналистам.

Нашлось «наказание» в первом тайме и для рубиновых – это Лобов схватил желтую за фол на Глебове. Было видно, что это удаление вытащило из ЦСКА энергию. Словно из домино вытащили фишку, и теперь уже не было того преимущества. Да, были редкие всплески – например, вот Кисляк подхватил мяч и пульнул, не попал.

Александар Юкич Фото: rubin-kazan.ru

А затем просто убойный момент создали для Арройо – он с двух метров сотряс перекладину ворот Торопа. Следом момент имел Ходжа, но удар у Велдина как следует не получился. Потом удар Глебова вытащил Ставер. А Франк Артига в этот момент от бровки махал руками в лучших традициях Хосепа Гвардиолы (недаром оба испанцы). Чувствовалось, что казанцам не хватает человека с тонким пасом, способного «разрезать», – например Назми Грипши.

Арройо – гений, ЦСКА рано поверил в себя

В начале второго тайма Артига будто услышал молитвы казанских журналистов и болельщиков – появились Грипши и Самошников. И это оправдало себя, «Рубин» заиграл по-другому. Хотя, признаемся: иначе и быть не могло, когда играешь в большинстве. Угловой, подача от Юкича, и Арройо прорезает защитников и Торопа, как нож масло. И вот уже 1:1.

Андерсон Арройо Фото: rubin-kazan.ru

Затем еще момент у Сиве – снова Андерсон выкатил ему отличную передачу, но Жак пробил мимо. Артига же сделал ещпе один ход – выпустил Безрукова вместо Юкича. К слову. Александар уходил, хромая.

«Если честно, я не знаю, что у меня сейчас болит. Как сказать – стопа, лодыжка. Посмотрим, как будет завтра-послезавтра», – сказал Юкич журналистам.

В целом казанцы были лучше во второй половине. У ЦСКА был момент, но Ставер потащил удар прямо в упор. В целом 1:1 – закономерный результат, которым могут довольствоваться и одни, и другие.

«Матч начался эмоционально. Мы получили численное преимущество, с этим преимуществом мы контролировали ход игры, создавали моменты. Но стоит учесть индивидуальное мастерство игроков ЦСКА. За счет этого ЦСКА создавал несколько опасных моментов. Могли проиграть как мы, так и ЦСКА», – отметил Артига.

После финального свистка вспомнилась классика из «Легенды 17»: «Сыграть вничью с ЦСКА – это лучше любых побед». Однако это уже седьмая ничья для «Рубина» в сезоне. Но неплохой разогрев перед «Родиной» – игра с ней уже в среду.

Слово пацана: Олейников вышел на 15 минут – и ничего

Но главным героем этой недели в преддверии этого матча был, конечно, Иван Олейников. Его историю с «кидаловом» казанцев и переходом в ЦСКА вы слышали сотню, а то и тысячу раз. Сегодня же сам «герой» после матча наконец прокомментировал ситуацию. Правда, так, что вопросов стало еще больше.

«Я оказался там, где хотел быть, – в родном клубе. Видел ролик про «чушпана» – отреагировал с юмором. Мне вообще без разницы, что они думают. «Рубин» знал об интересе ЦСКА еще до того, как я приехал на базу. Изначально в Казани я должен был ехать в отель, но поехал на базу. Предложение от ЦСКА появилось, быстро договорились. Ощущения от возвращения в ЦСКА самые наилучшие. Футболку «Рубина» оставил себе? Нет», – сказал Олейников «Чемпионату».

Дмитрий Игдисамов Фото: pfc-cska.com

Этот вопрос на пресс-конференции задали и Артиге. Ответ нас чуть удивил.

«Мне не хотелось бы говорить о конкретных именах. Могу сказать, что я не участвую в переговорах. Я стараюсь помогать. Но предпочел бы не комментировать данные темы. Что касается Олейникова, то думаю, соответствующие наши службы проведут анализ. Я тренер «Рубина», и для меня мои игроки самые лучшие. Вместе мы будем биться на полную», – сказал Артига.