Выход из депрессии и нейросеть деревьев: репортаж с «Маршрута зяблика»

Третий маршрут экотропы в лесопарке «Лебяжье» получился самым длинным - более 5,5 километров. Почему он получил свое название от птицы, какие удивительные природные секреты можно там открыть и как строительство завода спасло Глубокие озера - в репортаже «Татар-информа».





Как найти выход из депрессии в лесу

Завершилось формирование большой экотропы в лесопарке «Лебяжье» от СИБУРа. Теперь это настоящая биоэнциклопедия, объединившая в себе более 11 километров пути. После маршрутов «Лисы» и «Ежа» появился и маршрут «Зяблика».

Корреспонденту «Татар-информа» удалось пройти часть этого маршрута. Главное – правильно подготовиться к пути: защититься от клещей и подобрать подходящую обувь, так как идти придется по лесным тропам. Еще пригодится специальная тетрадь, где можно отметить особенные растения, которые встречаются на экотропе.

Причем зачастую придется спускаться и подниматься по неровному ландшафту, так как здесь много тысяч лет назад хозяйничала Волга, которая оставила после себя огромное количество углублений, которые научным языком называются «депрессия». Иными словами, несколько раз за прогулку придется выйти из депрессии, что достаточно символично.

«Любые пешеходные прогулки очень полезны как для физического здоровья, так и для внутреннего состояния. Выход из депрессии находится в лесу. Просто придя сюда и побыв в тишине пять минут, человек чувствует себя отдохнувшим и перезагрузившимся», – рассказал преподаватель химии и биологии, проводник на экотропах СИБУРа Нафис Мухаметгалиев.

Экотропа уже нашла и свое практическое применение: здесь проводятся уроки биологии для школьников.

«Любое экологическое просвещение – это отличный повод вытащить школьников из телефона. Это прекрасно и производит неизгладимое впечатление», – добавил проводник.

В лесопарке обитают 37 видов млекопитающих, то есть практически все, которые есть в Татарстане, а также огромное количество растений, 17 из которых внесены в красную книгу.

И свое название маршрут зяблика получил не просто так. Именно эта птица стала самой многочисленной в этой местности и вносит большой вклад во всю экосистему.

Грибы, питающиеся нефтью и роскошный папоротник

«Маршрут Зяблика» охватывает территорию вокруг малого и большого Глубоких озер. Присутствие обустройства здесь сведено к минимуму, чтобы сохранить всю природную уникальность: только в некоторых местах есть стенды со справочной информацией и указатели на деревьях, помогающие не потеряться.

Эти озера разделились на два из-за вмешательства человека в середине прошлого века, когда был вырыт овраг, унесший за собой большую часть воды. Так что, проходя по маршруту, фактически, вы идете по бывшему дну огромного озера.

Здесь сохранились несколько видов уникальных папоротников, каждый из которых имеет свои отличительные черты. Но особенное внимание привлек щитовник гребенчатый.

«Щитовник гребенчатый отличается своей роскошностью. Это буквально как премиум автомобиль среди папоротников», – улыбнулся Нафис Мухаметгалиев.

По мере продвижения по маршруту встречаются огромное количество разных деревьев: сосны, липы, березы и многие другие. Большой частью богатой флоры лесопарка являются и грибы. На одном из поваленных деревьев экскурсовод указал на грибницу, уникальную по своим свойствам.

«Эти трутовики сейчас разрушают дерево. Они называются трихаптум двоякий. У него уникальные свойства. Этот гриб может сыграть большое значение в будущем. Согласно недавним исследованиям, его ферменты разрушают легнин. Это жироподобное органическое вещество, напоминающее нефть. То, что он умеет это делать – фантастика», – подчеркнул экскурсовод.

Этот вид грибов может стать прорывным для экологической работы, так как способен помогать справляться с экокатастрофами, связанными с разливами нефти. Но, правда, делает он очень долго.

Уникальный чистый воздух и нейросеть деревьев

Несмотря на близость завода «Казаньоргсинтез» к лесопарку, воздух там невероятно чистый, о чем говорит широкое распространение лишайников.

«Мы видим, что лишайники растут на деревьях до самого верха. Это говорит о том, что здесь очень чистый воздух. Они очень чувствительны к загрязнениям. Такое соседство завода и лишайников говорит само за себя. Это очень здорово», – пояснил Мухаметгалиев.

Но напомню, что экотропа все-таки проходит через лес, поэтому главные здесь – деревья. Самое старое из них на маршруте – порядка 180 лет, а если уйти вглубь, то можно найти и те, которым более двух веков.

«В этом лесу очень много сосен, корни которых переплетаются в большую систему, напоминающую нейросеть. Только ответы от нее приходят много лет спустя. Но сами деревья через них общаются, мы можем даже понять некоторые сигналы», – продолжил проводник.

СИБУР организовывает туры по всей экотропе с проводниками, которые могут рассказать об особенностях местной флоры и фауны. Для организации такой экскурсии нужно оставить заявку на их сайте.

«Для меня прогулка по этому маршруту – это возвращение в детство»

Среди тех, кто прошел по новому маршруту, был глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков. Он оказался глубоко впечатлен увиденным.

«Для меня прогулка по маршруту зяблика – это возвращение в детство. В силу своей работы, нечасто появляется возможность несколько часов пройтись по лесу. Такое было возможно в детстве, когда с бабушкой и дедушкой мы ходили по грибы», – вспоминает он.

По его словам, появление экотропы СИБУРа – это большое событие для района, которое позволяет обратить внимание на экологическую повестку и еще раз показать людям, насколько важно сохранять природу.

«Важно, что здесь мы проводим уроки по биологии для школьников. Они очень радуются таким мероприятиям, так как получают возможность изучить растения не со страниц учебника, а в настоящем лесу», – заключил Жаворонков.

Экоуроки посетили уже более 900 школьников

Экоуроки СИБУРа начали проводится на экотропе еще в прошлом году, когда уже были открыты маршруты лисы и ежа, рассказал руководитель направления экологии «Казаньоргсинтез» Александр Жалюк.

«С начал проведения экоуроков, его участниками стали уже более 900 школьников. Здесь для них совмещается теория и практика с точки зрения биологии. Мы начали эту тему в прошлом году и будет продолжать развивать», – отметил он.

По его словам, присутствие такой флоры и фауны вблизи большого промышленного предприятия, это уникальное явление, которое нужно сохранить и рассказывать о нем. Особенно Жалюк посоветовал посетить тропу зимой на лыжах.

Уникальный феномен: строительство «Казаньоргсинтеза» спасло экосистему лесопарка «Лебяжье»

Согласно свидетельствам, ранее озера Большое Глубокое и Малое Глубокое представляли собой единый водоем, но в начале XX века они могли навсегда исчезнуть. В 1914 году в котловину озера врезался крупный овраг, порожденный эрозией на склоне волжской террасы. Причиной стали обширные посадки гречихи в районе современного «Казаньоргсинтеза»: весной поля затоплялись талыми водами, и крестьяне прорыли дренажную канаву в ближайший лес. Стоки размыли и углубили ее настолько, что образовался овраг длиной около двух километров. За годы своего существования он вынес в озеро 1,6 млн кубических метров грунта, который перекрыл водоем и разделил его на две части – Большое и Малое Глубокое.

Рост оврага прекратился только в конце 1950 – начале 1960 годов, когда в его верхней части началось строительство «Оргсинтеза». Одновременно были проведены лесозащитные и полезащитные мероприятия, облесение конуса выноса оврага. Именно это остановило эрозию и фактически спасло оба озера от дальнейшего заиления и полного исчезновения.

«Пример этих озер показывает, что производство и природа – это не противоположности, они могут вместе жить и созидать. Экотропа сделана для людей. Мы живем и работаем в мегаполисе. Здесь мы получили возможность единения с природой», – подчеркнул генеральный директор «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин.

Экотропа стала частью Волжской тропы

Экотропа из трех маршрутов: лисы, ежа и зяблика, стала часть Волжской тропы – большого пешего туристического маршрута, проходящего по берегу Волги.

«Лебяжьи озера стали точкой входа на Волжскую тропу со стороны Казани. Мы здесь проводим большую работу по экопросвещению. Люди получили возможность познакомиться и изучить уникальную экосистему», – пояснила пиар-менеджер дирекции по природным территориям Института развития городов РТ Ильмира Хабибрахманова.

По ее словам, появление подобных троп положительно сказывается на экологическом состоянии всей территории. Уже видно снижение антропогенной нагрузки, а также на них проводятся различные мероприятия, связанные с уборкой мусора.

«Маршрут зяблика» стал третьей частью экотропы. Можно сказать, что он связал два предыдущих участка, названных в честь лисы и ежа. Их названия также имеют свой смысл. На маршруте лисы большое внимание уделено именно животному миру лесопарка, а маршрут ежа так назван, потому что его протяженность совпадает с тем расстоянием, которое может пройти еж за сутки.

Экотропа в Казани стала новой точкой на географии проекта «Экотропы СИБУРа». Всего в рамках проекта открыто 10 пешеходных маршрутов в четырех регионах присутствия СИБУРа – в Тобольске (Тюменская область), Свободном (Амурская область), Благовещенске (Республика Башкортостан) и Казани.

Фотографии предоставлены пресс-службой СИБУРа