Певица Ильсия Бадретдинова приехала к Элвину Грею ночью для возможного дуэта

Певица Ильсия Бадретдинова приехала к Элвину Грею. Посреди ночи. Певица поделилась в соцсетях фотографиями, сделанными во время ночного творческого процесса.

Фото: канал Ильсии Бадретдиновой в МАКС

«Насколько нужно любить свое дело, чтобы после концерта встретиться в час ночи и до утра кайфовать в студии?» – написала об этом Ильсия на своей странице. Она также не забыла выразить хозяину слова благодарности за гостеприимство.

Какую песню она записывала и почему приехала в студию Элвина Грея, она не рассказала, однако у подписчиков уже есть свои предположения. Они считают, что Ильсия Бадретдинова и Элвин Грей готовят дуэт.