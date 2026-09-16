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Общество 16 сентября 2026 16:06

Татарстан примет окружной турслет «Больше, чем путешествие» в 2027 году

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Татарстан стал одним из победителей Всероссийского конкурса походных регионов программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». В 2027 году республика примет окружной туристический слет для участников из регионов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

Мероприятие пройдет в поселке Ильичевский на территории лагеря «Следопыт». Татарстан вошел в число восьми победителей в номинации «Регион Окружного турслета». Всего в конкурсе участвовали 47 регионов России.

На площадке в Татарстане соберутся участники и специалисты, развивающие молодежный туризм в регионах ПФО. Для них подготовят походы, образовательные и спортивные мероприятия, встречи с экспертами и программу знакомства с республикой.

«Для Татарстана это еще один повод показать, каким может быть современный молодежный туризм. Мы ждем в республике ребят из разных регионов Приволжья и хотим, чтобы за несколько дней они успели познакомиться с природой и историей Татарстана, поработать в команде и найти новых друзей. Уже сейчас будем продумывать программу так, чтобы турслет стал ярким событием для всех участников», – отметил заместитель министра по делам молодежи РТ Руслан Семенов.

Конкурс походных регионов проходит в рамках всероссийского проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие». Программа «Больше, чем путешествие» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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