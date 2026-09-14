Олег Морозов: «Дебюрократизация страны произошла за последние 5 лет»

О работе системы парламентского контроля и многом другом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал председатель Комитета по контролю в Госдуме 8-го созыва, кандидат в депутаты ГД по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №33 от «Единой России» Олег Морозов.





Олег Морозов: «Около 3000 законов мы приняли в этом созыве»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«При всех колоссальных сложностях мы ни на один рубль не уменьшили ни одну социальную программу»

— Олег Викторович, начнем с подведения итогов работы 8-го созыва Госдумы. Большая часть работы этого созыва пришлась на очень непростой период жизни страны. Как вы оцениваете итоги в целом и какие приоритеты были главными?

— Около 3000 законов мы приняли в этом созыве. Произошло несколько качественных изменений.

Когда началась СВО, стало понятно, что многие решения исполнительной власти не вписываются в действующее законодательство. На согласование с Думой уходили месяцы, а решение нужно принимать в течение дней. Мы переформатировали систему взаимоотношений с Правительством, дав ему больше полномочий для оперативного управления экономикой и финансами в условиях СВО. Контроль мы не снимаем, но такие полномочия Правительству дали. Было принято десятки таких законов.

Второе. Принято 180 законов, касающихся СВО и статуса военнослужащих. Впервые в истории России создана уникальная система, когда человек, заключающий контракт, его семья и дети обеспечены государством всем необходимым. Сегодня эта система эффективно работает.

Третье. В этом созыве 64% голосований в Госдуме — солидарные, когда все пять фракций голосуют за одно решение. Невиданное в истории российского парламентаризма явление. Это объяснимо: касается безопасности страны в условиях сложнейшего вызова.

И ещё один важнейший момент. При всех колоссальных финансово-экономических сложностях мы, принимая пять бюджетов в этом созыве, ни на один рубль не уменьшили ни одну социальную программу.

— А чем работа в Думе восьмого созыва была важной лично для вас?

— Я приобрёл опыт, которого у меня не было. До восьмого созыва я прошёл все думские ступеньки, кроме одной — никогда не был председателем комитета. Был рядовым депутатом, первым заместителем председателя Госдумы, затем три года возглавлял Управление по внутренней политике в Администрации Президента.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы изменили всю систему контроля надзорной деятельности»

— И как вы себя почувствовали в качестве председателя Комитета по контролю?

— Это, наверное, как раз место для депутата, имеющего опыт, который прошел все ступеньки. Для новичка это будет непосильной ношей, поскольку это очень сложная работа с точки зрения думских технологий.

— Давайте напомним, чем занимается этот комитет.

— Это была задумка председателя Госдумы Вячеслава Володина — поменять статус парламентского контроля. Раньше контроль был растворён в деятельности всей палаты, не было единого центра ответственности.

Сегодня Комитет по контролю – это инструмент парламентского контроля за всеми решениями, которые принимает Дума. Если есть контрольные задачи, которые формулирует палата, спрос именно с нашего комитета.

Наш главный партнёр — Счётная палата. В 2025 году она вернула в бюджет 250 миллиардов рублей.

Наш комитет осуществил в стране совместно с Правительством тихую революцию — мы изменили всю систему контрольно-надзорной деятельности.

Расскажу одну историю. Когда мы начинали, Марат Шакирзянович Хуснуллин выкатил передо мной лист ватмана длиной 8 метров, весь испещрённый полосками. Он сказал: вот что должен сделать строитель от начала стройки до завершения. Половина требований излишни.

Мы количество контрольно-надзорных обязательных мероприятий по стране уменьшили в 4 раза. Тот лист сократился с 8 до 2 метров.

— Сопротивление было?

— Колоссальное. Каждое ведомство борется за свою поляну. Но был избран общий принцип, никто не мог из него выбиться. Это касается не только бизнеса, но и граждан — проверки детсадов, школ, всего, с чем человек сталкивается в жизни.

Дебюрократизация страны произошла за последние 5 лет. Бизнес оценивает плюсы от этой реформы примерно в 250 миллиардов рублей в год — это то, что бизнес вкладывает в экономику, а не тратит на проверки. Всю законодательную базу под эту революцию обеспечивает наш комитет.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Я получаю задачи и, используя свой ресурс, инструменты, влияние, решаю их в Москве»

— Важная составляющая депутатской работы — это работа в округе. С чем люди к вам обращались? Какие вопросы поступали к вам за время работы в 8-м созыве?

— Я работаю не только на свой округ. Ежемесячно получаю задачи от Раиса Татарстана и Правительства республики, а также от муниципалитетов.

Моё первое поручение от Нижнекамска — помочь построить объездную дорогу. Она теперь есть, есть и мост через Каму. Потом встала другая проблема — дорога платная. Но и здесь нашли решение: удалось добиться скидки 64% по году для тех, кто регулярно ею пользуется.

Нижнекамская дамба. Когда началась реконструкция, первые 800 миллионов рублей я помог получить из федерального бюджета.

Нурлат, Черемшан, Аксубаево и другие муниципалитеты моего округа — везде есть задачи, которые нужно решать. Недавно Алексеевский район выиграл конкурс по Билярску. Нижнекамск получил финансирование на парк Нефтехимиков. Я помогал продвигать эти проекты на федеральном уровне.

Сделали капитальный ремонт чувашской школы в Нижнекамском районе — единственной в этом районе. Сегодня она как конфетка.

Вот это и есть моя деятельность как депутата: я получаю задачи и, используя ресурс, инструменты, влияние, решаю их в Москве.

Кроме того, я стараюсь поддерживать наших ребят на СВО на всех этапах. Каждый год более 1 млн личных средств направляю на поддержку: дроны, амуниция, аккумуляторы, рации, термобельё, аптечки и т. д.

Но особенно важно, чтобы бойцы с тяжёлыми ранениями после возвращения могли получать квалифицированную медицинскую помощь. Я как депутат помогал бойцам из моего округа с устройством в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Недавно ко мне на приём пришёл участник СВО из Аксубаевского района, награждённый медалью «За отвагу». Он получил тяжёлое ранение, требовавшее сложнейших операций. Я связался с руководством госпиталя — и получил положительный ответ. Бойца госпитализируют, ему проведут все необходимые процедуры.

У нас уже есть опыт взаимодействия с госпиталем — ранее по аналогичным обращениям принимали участников СВО из Заинского и Новошешминского районов. Врачи госпиталя Бурденко — настоящие профессионалы, каждый день возвращающие наших героев к жизни. Спасибо каждому врачу за их труд и за то, что всегда идут навстречу.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Моя задача – привлекать дополнительные ресурсы для республики»

— Вы упомянули депутатский корпус в Госдуме, представляющий Татарстан. Как вы оцениваете эффективность работы этой команды?

— Нас 15 депутатов. Мы закреплены за федеральными программами. За мной долгие годы была закреплена программа моногородов, сейчас я курирую нацпроекты технологического лидерства. Моя задача — привлекать дополнительные ресурсы для республики.

Очень резонансная история — попытка через федеральный закон лишить Татарстан права на двухуровневую систему местного самоуправления, ликвидировать поселенческий уровень. Когда стало ясно, что для Татарстана это неприемлемо, я инициировал собрание президиума фракции «Единая Россия». Поддержки не получил. Затем выступил Раис республики Рустам Минниханов. Потом мы получили мощного союзника в лице Вячеслава Володина, который проявил политическую мудрость и встал на нашу сторону.

Я вместе с Володиным стал автором поправки. Суть поправки: мы федеративное государство, и каждый субъект сам определяет свою систему МСУ. Татарстан считает нужным сохранить двухуровневую. Я часто работаю именно с руководителями поселенческого уровня и вижу их эффективность — это и есть прямая коммуникация с избирателем. Мы отстояли это решение. Это большая политическая победа.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы ожидаем, что депутатские мандаты получат участники СВО»

— Скоро выборы в Государственную Думу. По вашему мнению, какие задачи должны стать приоритетными для 9-го созыва?

— Очевидно: мы должны завершить победой специальную военную операцию.

Новый созыв получит мощный импульс — в него придут люди, знающие СВО не понаслышке. Мы ожидаем, что депутатские мандаты получат участники СВО. Это не просто дань уважения их героизму. Они лучше понимают, как должна работать законодательная машина для победы.

Безусловный приоритет — создание условий для повышения темпов экономического роста, суверенизация экономики в условиях санкций. Мы должны не просто сохранить потенциал, а наращивать его: выполнить поставленные задачи и при этом полностью обеспечить социальную поддержку граждан — многодетность, демография, рост продолжительности жизни, поддержка старшего поколения, инвалидов. Вся социальная политика должна эффективно развиваться.

Я убеждён: победа складывается из усилий каждого. Если каждый на своём месте честно решает свою задачу — мы победим.

Спасибо жителям моего округа и всем татарстанцам. Спасибо каждому кто в диалоге со мной. Вы — моя опора. Вместе мы — сила. Вместе победим!

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Заказчик: Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, выдвинутому по одномандатному избирательному округу №33 «Республика Татарстан (Татарстан) – Нижнекамский одномандатный избирательный округ» Морозов Олег Викторович. Тираж: 1 экз.

Дата изготовления: 13.09.2026. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по Республике Татарстан (Татарстан) – Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №33 Морозов Олег Викторович