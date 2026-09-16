Прямые рейсы из Казани в Куляб начнут выполнять с 27 сентября

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Этой осенью авиакомпания запустит прямые регулярные рейсы по маршруту Казань – Куляб (Таджикистан). Первый вылет из Казани запланирован на 27 сентября, сообщает пресс-служба аэропорта.

Рейс N4-1411 будет выполняться по воскресеньям. Самолет будет вылетать из Казани в 23:00 и прибывать в Куляб в 04:30 по местному времени. Время в пути составит 3 часа 30 минут.

Обратный рейс N4-1412 будет выполняться по понедельникам, начиная с 28 сентября. Вылет из Куляба запланирован на 05:30, прибытие в Казань – на 07:20. Продолжительность полета составит 3 часа 50 минут.

Рейсы будут выполнять на самолете Boeing 737-800, рассчитанном на 189 пассажирских мест.

После запуска прямого сообщения пассажирам также станут доступны перелеты из Санкт-Петербурга и Калининграда в Куляб с пересадкой в Казани.