Роботы-помощники могут появиться в домах россиян через три-пять лет

Человекоподобные роботы могут появиться в домах россиян в ближайшие три-пять лет. Тесты разнообразных гуманоидных роботов-помощников активно ведутся, сообщил РИА Новости представитель компании «АТМ Альянс» Иван Дубовицкий.

Два подобных робота – Гарик и Платон –представлены на выставке Промышленно-энергетического форума TNF. Их функции – развлекать гостей и информировать об экспозициях.

Дубовицкий рассказал, что компания создает программное обеспечение, чтобы такие роботы функционировали под задачи бизнеса и обычных людей. По его мнению, через три-пять лет в России подобных роботов можно будет использовать дома как помощников.

Он отметил, что сейчас роботов не применяют широкомасштабно, поскольку вопросы полноценной безопасности пока не обеспечены. Для безопасного использования машин нужно более качественное и проверенное временем программное обеспечение.

Предполагается, что в будущем к роботу можно будет купить лицензию на определенную функцию, как приложения в маркетплейсах: домашний помощник, внедрение в производство, складские операции и так далее.