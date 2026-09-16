news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 16 сентября 2026 23:46

Роботы-помощники могут появиться в домах россиян через три-пять лет

Читайте нас в

Человекоподобные роботы могут появиться в домах россиян в ближайшие три-пять лет. Тесты разнообразных гуманоидных роботов-помощников активно ведутся, сообщил РИА Новости представитель компании «АТМ Альянс» Иван Дубовицкий.

Два подобных робота – Гарик и Платон –представлены на выставке Промышленно-энергетического форума TNF. Их функции – развлекать гостей и информировать об экспозициях.

Дубовицкий рассказал, что компания создает программное обеспечение, чтобы такие роботы функционировали под задачи бизнеса и обычных людей. По его мнению, через три-пять лет в России подобных роботов можно будет использовать дома как помощников.

Он отметил, что сейчас роботов не применяют широкомасштабно, поскольку вопросы полноценной безопасности пока не обеспечены. Для безопасного использования машин нужно более качественное и проверенное временем программное обеспечение.

Предполагается, что в будущем к роботу можно будет купить лицензию на определенную функцию, как приложения в маркетплейсах: домашний помощник, внедрение в производство, складские операции и так далее.

#Роботы
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Ушел героем, выполнив священный долг»: что известно о гибели Героя РФ Груниса

«Ушел героем, выполнив священный долг»: что известно о гибели Героя РФ Груниса

16 сентября 2026
Повышение пенсий с 1 октября: кто может рассчитывать в Татарстане

Повышение пенсий с 1 октября: кто может рассчитывать в Татарстане

16 сентября 2026
Новости партнеров