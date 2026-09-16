С начала года участниками тысячи акций «Будет чисто» стали 29 тыс. татарстанцев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С начала года республиканское молодежное объединение «Будет чисто» РТ провело более тысячи мероприятий и акций. Их участниками стали более 29 тысяч человек.

Об этом сообщила сегодня председатель республиканского молодежного объединения «Будет чисто» РТ Дилара Сатикова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы ведем свою деятельность с 2015 года, у нас более 11 тысяч участников движения. В этом году за первые девять месяцев провели более тысячи мероприятий и акций с охватом более 29 тысяч участников по всей Республике Татарстан», – рассказала она.

«Будет чисто» проводит экопросветительскую работу, субботники и разные экологические акции.

«Ярким, ключевым мероприятием является форум «Эковолна», на котором собираются активисты. Пятый год мы проводим конкурс социальных проектов среди активистов совместно с Комитетом по экологии Госсовета РТ и Министерством экологии и природных ресурсов РТ. В этом году были поддержаны четыре инициативы на сумму около 300 тысяч рублей. Сейчас идет реализация этих проектов в районе Татарстана», – отметила Дилара Сатикова.

Мероприятия направлены на вовлечение татарстанцев в природоохранную деятельность, формирование экологической культуры и навыков раздельного сбора отходов, а также способствуют достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие».