Труженица тыла из Казани празднует 95-летие

Труженица тыла Нуркамал Сафина из Казани сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Нуркамал Салаховна родилась 16 сентября 1931 года в деревне Большие Кушманы Апастовского района ТАССР. Окончила четыре класса школы. Во время войны работала на лесозаготовках. После войны работала в трампарке кондуктором», – рассказали в пресс-службе.

Труженица тыла получила инвалидность. После этого по состоянию здоровья перешла на работу в исторический музей.