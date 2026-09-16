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Общество 16 сентября 2026 11:25

Труженица тыла из Казани празднует 95-летие

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Труженица тыла Нуркамал Сафина из Казани сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Нуркамал Салаховна родилась 16 сентября 1931 года в деревне Большие Кушманы Апастовского района ТАССР. Окончила четыре класса школы. Во время войны работала на лесозаготовках. После войны работала в трампарке кондуктором», – рассказали в пресс-службе.

Труженица тыла получила инвалидность. После этого по состоянию здоровья перешла на работу в исторический музей.

#Год воинской и трудовой доблести
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