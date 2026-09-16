Орешкин назвал «Алабуга Политех» одним из лучших образовательных проектов в мире

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Заместитель руководителя администрации Президента России Максим Орешкин назвал «Алабуга Политех» одним из лучших образовательных проектов не только в России, но и в мире. Об этом он заявил на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, сообщают «Известия».

Орешкин отметил высокую вовлеченность студентов «Алабуга Политеха» в инженерные процессы и работу с технологиями. По его словам, учащиеся показывают высокие результаты в профессиональном развитии и практической работе.

Отвечая на вопрос о возможности масштабирования проекта, Орешкин поддержал эту идею. Он назвал модель «Алабуга Политеха» одним из лучших подобных образовательных проектов в мире и отметил опыт студентов, которых видел во время посещения образовательного учреждения.

Модель подготовки специалистов в «Алабуга Политехе» предполагает совмещение учебы и работы. Во время обучения студенты получают профессиональный опыт, участвуют в решении задач крупной компании и получают заработную плату. Ее размер увеличивается по мере роста компетенций и уровня ответственности учащихся.

Ранее на полях форума руководитель «Алабуга Политеха» Эльвира Фомина заявила, что вовлечение молодежи в производство способствует укреплению технологического суверенитета. По ее словам, подготовка специалистов для приоритетных отраслей экономики должна включать не только теоретические знания, но и практический опыт.