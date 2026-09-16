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На главную ТИ-Спорт 16 сентября 2026 14:39

Стоимость билета на матч Россия-Иран в Казани начинается с 500 рублей

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Стоимость билета на матч Россия-Иран в Казани начинается с 500 рублей
Фото: rfs.ru

В конце сентября сборная России по футболу проведет в Казани товарищеский матч против сборной Ирана.

Сегодня в ряде СМИ, появилась информация, что самые дешевые доступные билеты на матч Россия – Иран начинаются с 2200 рублей. На это отреагировали в РФС:

«Билеты на матч Россия – Иран в Казани пускаются в продажу партиями. Действительно первая партия была распродана достаточно быстро. Еще одна будет доступна у официального билетного оператора Российского футбольного союза с сегодняшнего дня, стоимость начинается от 500 рублей», - сообщили в пресс-службе организации.

Также отметим, что сегодня начнется продажа еще одной партии билетов, включая самые бюджетные.

Матч Россия – Иран состоится на «Ак Барс Арене» 29 сентября.

#валерий карпин #сборная России по футболу
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