Стоимость билета на матч Россия-Иран в Казани начинается с 500 рублей
В конце сентября сборная России по футболу проведет в Казани товарищеский матч против сборной Ирана.
Сегодня в ряде СМИ, появилась информация, что самые дешевые доступные билеты на матч Россия – Иран начинаются с 2200 рублей. На это отреагировали в РФС:
«Билеты на матч Россия – Иран в Казани пускаются в продажу партиями. Действительно первая партия была распродана достаточно быстро. Еще одна будет доступна у официального билетного оператора Российского футбольного союза с сегодняшнего дня, стоимость начинается от 500 рублей», - сообщили в пресс-службе организации.
Также отметим, что сегодня начнется продажа еще одной партии билетов, включая самые бюджетные.
Матч Россия – Иран состоится на «Ак Барс Арене» 29 сентября.