Общественная палата Татарстана начала формировать цели министерств на 2027 год

Фото: пресс-служба Общественной палаты Республики Татарстан

Вводная встреча с экспертами, которые будут участвовать в формировании публичных целей и задач республиканских органов исполнительной власти на 2027 год и контролировать их исполнение, прошла 14 сентября в Общественной палате Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ОП РТ.

Проект реализуется в республике с 2018 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров Татарстана.

В новом цикле участвуют шесть министерств – здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, молодежи и спорта. 7 сентября Общественная палата Татарстана утвердила составы экспертных групп. В них вошли 78 человек, в том числе члены Общественной палаты республики.

По итогам 2025 года 35 из 38 приоритетов министерств признали выполненными. Еще три приоритета оценили как частично выполненные и перенесли на 2026 год. Это связали с ограниченным финансированием. Министерствам рекомендовали учитывать этот фактор при выборе приоритетов в дальнейшем.

Сейчас министерства реализуют и находятся под общественным контролем 37 публичных целей и задач, сформированных на 2026 год с учетом мнения 25 тыс. жителей Татарстана. Итоги их выполнения рассмотрят на общественных обсуждениях в 2027 году.

Экспертам предстоит подготовить не менее двух-трех предложений по целям и задачам для курируемого органа власти на 2027 год. Ответственные подразделения министерств будут принимать предложения до 27 сентября.

Экспертные сессии запланированы на период с 21 сентября по 4 октября, заседания общественных советов – ориентировочно с 5 по 18 октября. После этого утвержденные общественными советами цели и задачи вынесут на онлайн-голосование на Портале государственных и муниципальных услуг Татарстана. Голосование ориентировочно пройдет с 5 ноября по 4 декабря.

Итоговый перечень из пяти-семи приоритетов для каждого органа власти планируется утвердить не позднее 18 декабря. Публичное формирование целей и задач должно завершиться до 25 декабря 2026 года.

Председатель Общественной палаты Татарстана Александр Терентьев отметил, что эксперты участвуют в проекте не только как наблюдатели. По его словам, они должны предлагать ключевые цели и задачи для органов власти на 2027 год и в течение года следить за качеством их исполнения.

Предложения экспертов станут основой перечня публичных целей и задач, который затем вынесут на обсуждение и голосование жителей.

К целям и задачам предъявляют несколько требований. Они должны быть понятными и конкретными для широкой общественности, содержать индикативные показатели, а их значения не могут быть ниже показателей, установленных государственными программами и нормативными требованиями.

Работа экспертных групп не закончится после формирования целей и задач. В течение года эксперты продолжат следить за

качеством выполнения утвержденных приоритетов, направлять предложения и замечания. Все отчеты о реализации целей будут передаваться экспертам, а их также будут приглашать на заседания общественных советов.

Порядок формирования публичных целей и задач, а также отчеты об их исполнении за 2026 год опубликованы на сайте.